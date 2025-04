„Duduś”, który skomponowała muzykę „Stawki większej niż życie” i „Czterdziestolatka”

Tak było również z „Nie bądź taki szybki, Bill”, które powstało na ścieżkę dźwiękową „Wojny domowej”, a później wygrało Opole. Z tego samego serialu pochodzi zresztą wykonywany do dziś przez Wojciecha Gąssowskiego (opowiada o tym w filmie) utwór „Tylko wróć”. Jak widać na tych przykładach, dobre melodie się nie starzeją, a Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz nieprzypadkowo uchodzi za jednego z najwybitniejszych melodystów w historii polskiej muzyki popularnej.

„Duduś", człowiek jazzu

Ale to tylko połowa prawdy o artyście. Druga jest może nawet jeszcze ciekawsza. Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz był jednym z ojców założycieli polskiego jazzu. To lider legendarnych Melomanów, którzy byli najważniejszym zespołem tzw. okresu katakumbowego. To właśnie o dziejach tego zespołu opowiada głośny film Feliksa Falka „Był jazz”.

To opowieść o kilku dwudziestolatkach, którzy w czasach stalinizmu próbują grać jazz w prywatnych mieszkaniach i na zamkniętych imprezach. Są szykanowani i wyrzucani z uczelni, bo muzyka, którą grają, uchodzi za „imperialistyczną”, ale się nie poddają. Pierwowzorami filmowych postaci byli autentyczni jazzmani, tacy jak „Duduś”, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski czy Witold Sobociński (później założyciel słynnej operatorskiej dynastii). Warto zresztą dodać, że kino było przez chwilę również zawodem Jerzego Matuszkiewicza, jako że on również ukończył Wydział Operatorski w Łodzi.

W niepublikowanym telewizyjnym wywiadzie, zrealizowanym tuż przed śmiercią przez twórców biograficznego dokumentu, Matuszkiewicz opowiada o swojej miłości do saksofonu. Zaczynał jako klarnecista, ale to właśnie grę na saksofonie określił jako rzecz „najbardziej zgodną ze swoją istotą”.

Z koncertowania i nagrywania płyt zrezygnował na początku lat 60., skupiając się na twórczości filmowej. Wyjaśniał po latach, że nie do końca podobało mu się „upupianie jazzu”, który nagle stał się ulubioną muzyką władzy, w opozycji do buntowniczego rock’n’rolla. Do grania jednak wrócił, tworząc tuż przed siedemdziesiątką Swing Old Stars. A ze swoim ukochanym saksofonem kazał się pochować.