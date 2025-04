Agata Kulesza w akcji: TVP VOD na podium za Netflixem, Teatr TV podwoił oglądalność

Stało się to, co przewidywaliśmy: wystarczyło zdjąć z TVP klątwę bojkotu odbiorców, którzy kojarzyli telewizję publiczną z propagandą Zjednoczonej Prawicy, by produkcje TVP skokowo zyskały oglądalność.