Donald Trump: W ciągu sześciu miesięcy rozwiązałem sześć konfliktów zbrojnych

„The Wall Street Journal” o naiwności Donalda Trumpa w kontaktach z Putinem

Nawiązując do nowojorskiego dziennika, Donald Trump zareagował na artykuł redakcyjny z bieżącego miesiąca, w którym „WSJ” zarzucił Trumpowi i jego doradcom naiwną politykę wobec Władimira Putina oraz poddał w wątpliwość sens nagłego zwrotu Trumpa w sprawie Rosji i Ukrainy. Dziennik wskazał, że prezydent kieruje się osobistym instynktem i impulsem, a obietnice Putina określił jako „mniej niż bezwartościowe”.

Krytykowano również, że Trump, mimo ambicji bycia rozjemcą, może używać pokojowych deklaracji jako taktyki dla własnych korzyści, a dopiero czas pokaże, czy jego działania zaprowadzą do pokoju czy do ustępstw.

Donald Trump na wojnie z „WSJ”

W lipcu tego roku prezydent USA pozwał „The Wall Street Journal” i właścicieli dziennika za, jego zdaniem, „rażące uchybienia w zakresie etyki dziennikarskiej i standardów rzetelnego relacjonowania”, które miały spowodować uszczerbek na jego reputacji oraz straty finansowe.

Była to reakcja na artykuł, który gazeta opublikowała na temat rzekomego listu, który Trump miał wysłać w 2003 roku Jeffreyowi Epsteinowi, oskarżonemu o handel ludźmi i przestępstwa seksualne. „WSJ” opisał ten list jako „sprośną” notatkę z sugestywnym rysunkiem, czemu Trump stanowczo zaprzeczył, określając te informacje jako fałszywe, złośliwe i zniesławiające.

W pozwie domaga się 10 miliardów dolarów odszkodowania od wydawcy gazety i jej właściciela Ruperta Murdocha.