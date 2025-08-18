Donald Trump: W ciągu sześciu miesięcy rozwiązałem sześć konfliktów zbrojnych

Aktualizacja: 18.08.2025 22:35 Publikacja: 18.08.2025 17:30
Prezydent USA Donald Trump
Foto: Reuters, Kevin Lamarque
Na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zaatakował „The Wall Street Journal”, zarzucając nowojorskiemu dziennikowi bezpodstawna krytykę jego działań zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie.
Trump napisał, że w ciągu sześciu miesięcy „rozwiązał sześć konfliktów zbrojnych, w tym jeden, który mógł przerodzić się w katastrofę nuklearną”, a mimo to musi czytać i słuchać takich mediów jak „The Wall Street Journal” oraz wielu innych, które uważają, że to on „robi wszystko źle” w sprawie konfliktu Rosji z Ukrainą.
Trump zaznaczył, że jest to wojna „śpiącego Joe Bidena”, a nie jego, a jego celem jest ją zakończyć, a nie dalej ją prowadzić. Stwierdził, że ta wojna nigdy by nie wybuchła, gdyby to on był prezydentem. Zapewnił również, że dokładnie wie, co robi, i nie potrzebuje porad od osób, które przez lata zajmowały się tymi konfliktami, a nigdy nie potrafiły ich zatrzymać. Określił tych ludzi jako „głupich”, pozbawionych zdrowego rozsądku, inteligencji i zrozumienia, którzy jedynie komplikują rozwiązanie obecnej katastrofy rosyjsko-ukraińskiej.
Nawiązując do nowojorskiego dziennika, Donald Trump zareagował na artykuł redakcyjny z bieżącego miesiąca, w którym „WSJ” zarzucił Trumpowi i jego doradcom naiwną politykę wobec Władimira Putina oraz poddał w wątpliwość sens nagłego zwrotu Trumpa w sprawie Rosji i Ukrainy. Dziennik wskazał, że prezydent kieruje się osobistym instynktem i impulsem, a obietnice Putina określił jako „mniej niż bezwartościowe”.
Krytykowano również, że Trump, mimo ambicji bycia rozjemcą, może używać pokojowych deklaracji jako taktyki dla własnych korzyści, a dopiero czas pokaże, czy jego działania zaprowadzą do pokoju czy do ustępstw.
W lipcu tego roku prezydent USA pozwał „The Wall Street Journal” i właścicieli dziennika za, jego zdaniem, „rażące uchybienia w zakresie etyki dziennikarskiej i standardów rzetelnego relacjonowania”, które miały spowodować uszczerbek na jego reputacji oraz straty finansowe.
Była to reakcja na artykuł, który gazeta opublikowała na temat rzekomego listu, który Trump miał wysłać w 2003 roku Jeffreyowi Epsteinowi, oskarżonemu o handel ludźmi i przestępstwa seksualne. „WSJ” opisał ten list jako „sprośną” notatkę z sugestywnym rysunkiem, czemu Trump stanowczo zaprzeczył, określając te informacje jako fałszywe, złośliwe i zniesławiające.
W pozwie domaga się 10 miliardów dolarów odszkodowania od wydawcy gazety i jej właściciela Ruperta Murdocha.
W poniedziałek w Białym Domu mają się odbyć rozmowy – najpierw Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, a następnie w szerszym gronie, z udziałem między innymi Kanclerza Niemiec Friedricha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, brytyjskiego premiera Keira Starmera, szefowej KE Ursuli von der Leyen i szefa NATO Marka Rutte.
Europejscy przywódcy, którzy będą uczestniczyć w poniedziałkowym spotkaniu, pracują intensywnie z USA od wielu tygodni, aby wypracować wspólną linię wobec Ukrainy i konfliktu z Rosją, zwłaszcza po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które nie przyniosło żadnych ustępstw ze strony Rosji.
Ich celem jest, aby Ukraina nie była zmuszana do niekorzystnych ustępstw wobec Moskwy. Jednocześnie sekretarz stanu USA, Marco Rubio, zdecydowanie zaprzecza, aby ich obecność miała na celu jedynie ochronę prezydenta Zełenskiego przed presją Trumpa. Zapewnia, że celem jest wspólne wypracowanie pokojowego rozwiązania konfliktu.
Źródło: rp.pl
