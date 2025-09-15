Rzeczpospolita
Nagrody Emmy 2025: Historyczny sukces 15-latka z „Dojrzewania”. „Studio” i „The Pitt” najlepszymi serialami

Serial „Studio” Setha Rogena i Evana Goldberga zdobył 13 nagród Emmy, bijąc rekord pod względem liczby statuetek dla serialu komediowego. Sam Rogen zdobył cztery statuetki wyrównując rekord największej liczby statuetek zdobytych w jednym roku przez artystę.

Publikacja: 15.09.2025 10:18

Owen Cooper

Owen Cooper

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest najmłodszy w historii laureat nagrody Emmy?
  • Dlaczego Stephen Colbert wykorzystał uroczystość rozdania nagród do szukania pracy?
  • Jaka była liczba zdobytych statuetek przez różne platformy podczas gali Emmy 2025?

„Studio” zdobyło też statuetki m.in. za najlepszą reżyserię serialu komediowego, najlepszy scenariusz serialu komediowego.

Tegoroczna edycja nagród Emmy była historyczna również z innego powodu. 15-letni Owen Cooper został najmłodszym w historii laureatem nagrody Emmy, którą uzyskał za męską rolę drugoplanową w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym za swoją rolę w „Dojrzewaniu” Netfliksa. Z kolei Tramell Tillman został pierwszym w historii czarnoskórym aktorem, który uzyskał statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę w „Rozdzieleniu”. 

15-letni Owen Cooper mówi, że wszystko jest możliwe, a Stephen Colbert szuka pracy w czasie gali

15-letni Cooper przyjmując statuetkę, przyznał że lekcje aktorstwa rozpoczął zaledwie kilka lat wcześniej. Apelował też do wszystkich, aby wychodzili ze swoich stref komfortu. – Kilka lat temu nie spodziewałbym się, że będę w USA, nie mówiąc już o tym miejscu. Dzień dzisiejszy dowodzi, że jeśli słuchasz, koncentrujesz się i wychodzisz ze swojej strefy komfortu, możesz osiągnąć w życiu wszystko. Trzy lata temu byłem nikim, teraz jestem tutaj – mówił. 

Dotychczas najmłodszym laureatem nagrody Emmy był Scott Jacoby, który miał 16 lat, gdy otrzymał statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w filmie „The Certain Summer” w 1973 roku. Najmłodszą laureatką nagrody Emmy i najmłodszym zdobywcą takiej nagrody w ogóle była Roxana Zal, która w 1984 roku zdobyła statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w miniserialu za rolę w „Amelii”.

Kadr z filmu "Dojrzewanie"
Joanna Ćwiek-Świdecka: „Dojrzewanie” to przerażający serial o utracie dziecka

Cooper w pokonanym polu pozostawił m.in. Javiera Bardema, również nominowanego w kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej. „Dojrzewanie” zdobyło statuetkę dla najlepszego miniserialu. 

Statuetkę dla najlepszego talk show zdobył program „The Late Show With Stephen Colbert” – nagroda trafiła do tego programu kilka miesięcy po decyzji o zdjęciu go z anteny. Program Stephena Colberta był emitowany przez CBS od 2015 roku. Z anteny ma zniknąć w maju 2026 roku – stacja powołuje się przy tej decyzji na względy finansowe. 

Colbert w czasie gali ogłaszał zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym. Przy okazji zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy wiedzą o jakichś ofertach pracy. – Skoro mam waszą uwagę, mam pytanie, czy ktoś zatrudnia? Ponieważ mam 200 wysoko wykwalifikowanych kandydatów ze mną dziś (chodzi o osoby zatrudnione przy programie – red.). Będziemy dostępni w czerwcu (2026 roku – red.) – oświadczył. 

Nagrody Emmy

Wyróżnienia przyznawane corocznie za osiągnięcia w amerykańskim przemyśle telewizyjnym. Pierwsza ceremonia odbyła się w 1949 roku w Los Angeles. Nagrody są często nazywane telewizyjnymi odpowiednikami Oscarów. Tegorocznych zwycięzców wybierało blisko 26 tys. aktorów, reżyserów, producentów i innych członków Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej. 

Następnie Colbert wyciągnął swoje CV i wręczył je Harrisonowi Fordowi z prośbą, aby przekazał je Stevenowi Spielbergowi. Aktor obiecał, że to zrobi. 

„The Pitt” najlepszym serialem dramatycznym. Noah Wyle doczekał się statuetki

Najlepszym serialem dramatycznym został serial HBO „The Pitt” opowiadający o pracy na oddziale ratunkowym. Wybór ten był zaskoczeniem, ponieważ faworytem do zdobycia statuetki w tej kategorii był serial „Rozdzielenie”, który zdobył najwięcej nominacji do tegorocznych nagród. 

Noah Wyle, gwiazda serialu „The Pitt”, zdobył statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym. To pierwsza statuetka dla Wyle'a, który wcześniej był nominowany pięciokrotnie do nagrody Emmy za rolę w innym serialu medycznym, „Ostrym dyżurze” („ER”). – Każdemu, kto zaczyna dyżur lub schodzi z dyżuru dziś wieczorem, dziękuję wam za to, że wykonujecie tę pracę – mówił Wyle odbierając statuetkę.

Jean Smart i Hannah Einbinder otrzymały statuetki dla najlepszej aktorki i najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym za role w serialu „Hacks”. 

Łącznie produkcje HBO i Netfliksa zdobyły po 30 statuetek Emmy, podczas gdy produkcje Apple TV+ – 22.

„Studio” zdobyło też statuetki m.in. za najlepszą reżyserię serialu komediowego, najlepszy scenariusz serialu komediowego.

Tegoroczna edycja nagród Emmy była historyczna również z innego powodu. 15-letni Owen Cooper został najmłodszym w historii laureatem nagrody Emmy, którą uzyskał za męską rolę drugoplanową w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym za swoją rolę w „Dojrzewaniu” Netfliksa. Z kolei Tramell Tillman został pierwszym w historii czarnoskórym aktorem, który uzyskał statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę w „Rozdzieleniu”. 

