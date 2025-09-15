15-letni Owen Cooper mówi, że wszystko jest możliwe, a Stephen Colbert szuka pracy w czasie gali

15-letni Cooper przyjmując statuetkę, przyznał że lekcje aktorstwa rozpoczął zaledwie kilka lat wcześniej. Apelował też do wszystkich, aby wychodzili ze swoich stref komfortu. – Kilka lat temu nie spodziewałbym się, że będę w USA, nie mówiąc już o tym miejscu. Dzień dzisiejszy dowodzi, że jeśli słuchasz, koncentrujesz się i wychodzisz ze swojej strefy komfortu, możesz osiągnąć w życiu wszystko. Trzy lata temu byłem nikim, teraz jestem tutaj – mówił.

Dotychczas najmłodszym laureatem nagrody Emmy był Scott Jacoby, który miał 16 lat, gdy otrzymał statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w filmie „The Certain Summer” w 1973 roku. Najmłodszą laureatką nagrody Emmy i najmłodszym zdobywcą takiej nagrody w ogóle była Roxana Zal, która w 1984 roku zdobyła statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w miniserialu za rolę w „Amelii”.

Cooper w pokonanym polu pozostawił m.in. Javiera Bardema, również nominowanego w kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej. „Dojrzewanie” zdobyło statuetkę dla najlepszego miniserialu.

Statuetkę dla najlepszego talk show zdobył program „The Late Show With Stephen Colbert” – nagroda trafiła do tego programu kilka miesięcy po decyzji o zdjęciu go z anteny. Program Stephena Colberta był emitowany przez CBS od 2015 roku. Z anteny ma zniknąć w maju 2026 roku – stacja powołuje się przy tej decyzji na względy finansowe.

Colbert w czasie gali ogłaszał zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym. Przy okazji zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy wiedzą o jakichś ofertach pracy. – Skoro mam waszą uwagę, mam pytanie, czy ktoś zatrudnia? Ponieważ mam 200 wysoko wykwalifikowanych kandydatów ze mną dziś (chodzi o osoby zatrudnione przy programie – red.). Będziemy dostępni w czerwcu (2026 roku – red.) – oświadczył.