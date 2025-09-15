Aktualizacja: 15.09.2025 11:07 Publikacja: 15.09.2025 10:18
Owen Cooper
„Studio” zdobyło też statuetki m.in. za najlepszą reżyserię serialu komediowego, najlepszy scenariusz serialu komediowego.
Tegoroczna edycja nagród Emmy była historyczna również z innego powodu. 15-letni Owen Cooper został najmłodszym w historii laureatem nagrody Emmy, którą uzyskał za męską rolę drugoplanową w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym za swoją rolę w „Dojrzewaniu” Netfliksa. Z kolei Tramell Tillman został pierwszym w historii czarnoskórym aktorem, który uzyskał statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę w „Rozdzieleniu”.
15-letni Cooper przyjmując statuetkę, przyznał że lekcje aktorstwa rozpoczął zaledwie kilka lat wcześniej. Apelował też do wszystkich, aby wychodzili ze swoich stref komfortu. – Kilka lat temu nie spodziewałbym się, że będę w USA, nie mówiąc już o tym miejscu. Dzień dzisiejszy dowodzi, że jeśli słuchasz, koncentrujesz się i wychodzisz ze swojej strefy komfortu, możesz osiągnąć w życiu wszystko. Trzy lata temu byłem nikim, teraz jestem tutaj – mówił.
Dotychczas najmłodszym laureatem nagrody Emmy był Scott Jacoby, który miał 16 lat, gdy otrzymał statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w filmie „The Certain Summer” w 1973 roku. Najmłodszą laureatką nagrody Emmy i najmłodszym zdobywcą takiej nagrody w ogóle była Roxana Zal, która w 1984 roku zdobyła statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w miniserialu za rolę w „Amelii”.
Cooper w pokonanym polu pozostawił m.in. Javiera Bardema, również nominowanego w kategorii najlepszej drugoplanowej roli męskiej. „Dojrzewanie” zdobyło statuetkę dla najlepszego miniserialu.
Statuetkę dla najlepszego talk show zdobył program „The Late Show With Stephen Colbert” – nagroda trafiła do tego programu kilka miesięcy po decyzji o zdjęciu go z anteny. Program Stephena Colberta był emitowany przez CBS od 2015 roku. Z anteny ma zniknąć w maju 2026 roku – stacja powołuje się przy tej decyzji na względy finansowe.
Colbert w czasie gali ogłaszał zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym. Przy okazji zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy wiedzą o jakichś ofertach pracy. – Skoro mam waszą uwagę, mam pytanie, czy ktoś zatrudnia? Ponieważ mam 200 wysoko wykwalifikowanych kandydatów ze mną dziś (chodzi o osoby zatrudnione przy programie – red.). Będziemy dostępni w czerwcu (2026 roku – red.) – oświadczył.
Wyróżnienia przyznawane corocznie za osiągnięcia w amerykańskim przemyśle telewizyjnym. Pierwsza ceremonia odbyła się w 1949 roku w Los Angeles. Nagrody są często nazywane telewizyjnymi odpowiednikami Oscarów. Tegorocznych zwycięzców wybierało blisko 26 tys. aktorów, reżyserów, producentów i innych członków Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej.
Następnie Colbert wyciągnął swoje CV i wręczył je Harrisonowi Fordowi z prośbą, aby przekazał je Stevenowi Spielbergowi. Aktor obiecał, że to zrobi.
Najlepszym serialem dramatycznym został serial HBO „The Pitt” opowiadający o pracy na oddziale ratunkowym. Wybór ten był zaskoczeniem, ponieważ faworytem do zdobycia statuetki w tej kategorii był serial „Rozdzielenie”, który zdobył najwięcej nominacji do tegorocznych nagród.
Noah Wyle, gwiazda serialu „The Pitt”, zdobył statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym. To pierwsza statuetka dla Wyle'a, który wcześniej był nominowany pięciokrotnie do nagrody Emmy za rolę w innym serialu medycznym, „Ostrym dyżurze” („ER”). – Każdemu, kto zaczyna dyżur lub schodzi z dyżuru dziś wieczorem, dziękuję wam za to, że wykonujecie tę pracę – mówił Wyle odbierając statuetkę.
Jean Smart i Hannah Einbinder otrzymały statuetki dla najlepszej aktorki i najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym za role w serialu „Hacks”.
Łącznie produkcje HBO i Netfliksa zdobyły po 30 statuetek Emmy, podczas gdy produkcje Apple TV+ – 22.
