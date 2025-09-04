Aktualizacja: 04.09.2025 17:46 Publikacja: 04.09.2025 17:41
Teatr TV „Księga sprośności”
Krzysztof Tyniec (Fredro) i Ireneusz Czop (Mickiewicz) w „Księdze sprośności” Teatru TV
Foto: mat. pras. TVP
Ostatnie lata pokazały, że do Teatru TV wracają wybitni reżyserzy i aktorzy. Obejrzymy więc spektakle Krystiana Lupy, Macieja Wojtyszki czy Anny Smolar. W obsadach pojawią się Anna Dymna, Joanna Szczepkowska, Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Piotr Adamczyk i inni świetni aktorzy.
We wrześniu odbędziemy podróż w czasie i przestrzeni. – Będzie nieprzyzwoicie, sprośnie i nietaktownie – tak Maciej Wojtyszko z wrodzoną sobie przewrotnością zachęcił do obejrzenia prezentowanej w najbliższy poniedziałek „Księgi sprośności”. Sztukę tę Maciej Wojtyszko napisał na zamówienie Teatru Telewizji, a opowiada o fikcyjnym spotkaniu dwóch gigantów polskiej literatury Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry. Wcielą się w nich Ireneusz Czop i Krzysztof Tyniec, w obsadzie zobaczymy również m.in. Danutę Stenkę, Zofię Domalik i Krzysztofa Szczepaniaka. Potem wrócimy do współczesności, by usłyszeć opowieść o kryzysie emocjonalnym młodej pary w sztuce Tomasza Walesiaka „Rodzice”.
22 września – jedna z bardziej oczekiwanych premier, czyli „Tartufe”. Reżyser Tomasz Kabicz przenosi tę wyrafinowaną molierowską komedię do współczesnych realiów. A w gwiazdorskiej obsadzie Bartosz Bielenia w roli tytułowej, w pozostałych zaś m.in. Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Piotr Adamczyk i znana z serialu „Osiecka” Eliza Rycembel.
Tak jak w poprzednich latach Teatr TV zadbał też o przeniesienie głośnych premier z polskich teatrów. Największym wydarzeniem będzie z pewnością legendarna już „Wycinka” Thomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Spektakl miał swą premierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2014 roku i po wielu sukcesach w Polsce i na świecie został zdjęty z afisza.
– Bywa, że przedstawienie zostało już złożone do grobu, a potem po latach ożywa jak zbudzona ze snu księżniczka. I tak było z „Wycinką” – przyznał tuż przed rejestracją Krystian Lupa. – Kiedy powiedziałem aktorom, że dyrekcja Teatru TV chce przypomnieć ten spektakl, usłyszałem z ich strony jeden wielki wrzask radości. Ostrzegłem więc, że niektórzy będą musieli schudnąć, by zmieścili się w kostiumach sprzed lat.
„Wycinka” jest kolejnym utworem wybitnego XX-wiecznego pisarza, prowokatora i skandalisty w dorobku Krystiana Lupy. – Bernhard krytykuje sytuację, w której bezkompromisowość i walka o inny świat, będące udziałem artystów na początku ich drogi, ulatnia się. Artyści zaczynają wikłać się w relacje z cyniczną i ignorancką władzą, idą na kompromisy, by kierować swoimi karierami – twierdził reżyser. W rolach głównych zobaczymy Piotra Skibę, Ewę Skibińską, Jana Frycza i Halinę Rasiakówną.
Ta telewizyjna premiera przewidywana jest na początku grudnia, a jeszcze pod koniec września pojawi się mocno kontrowersyjny „Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy” z Teatru Polskiego w Poznaniu utrwalony podczas gdyńskiego Open’era. Wśród zarejestrowanych spektakli będą też m.in. „Melodramat” Anny Smolar z Teatru Powszechnego w Warszawie oraz „Hotel ZNP” Kuby Kowalskiego z Teatru Nowego w Łodzi z jedną z najbardziej utalentowanych młodych aktorek Pauliną Walendziak w roli głównej. Będzie też głośny spektakl – performance „Embodying Pasolini” wystawiany na Festiwalu Malta.
W ramach „Emisji na żywo” zaprezentowana zostanie „Separatka”, jedna z najlepszych sztuk Joanny Szczepkowskiej, rzecz, którą można uznać za współczesną, żeńską odpowiedź na „Emigrantów” Mrożka. Bohaterkami są dwie kobiety, które w nieoczekiwany sposób spotykają się na jednym łóżku w sali szpitalnej. Reprezentują różne warstwy społeczne i skazane na swoje towarzystwo wymieniają się opiniami dotyczącymi bieżącej rzeczywistości. Wystąpią Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. Spektakl transmitowany będzie z Teatru Polskiego w Warszawie.
Do Teatru TV powróci jedna z najbardziej cenionych i lubianych aktorek, Anna Dymna. Zobaczymy ją w spektaklu „Królowa miłości” Sandry Szwarc, w reżyserii Moniki Czajkowskiej. Utwór prezentowany będzie w cyklu Nowa Dramaturgia Polska.
Jedną z „gorących” premier może okazać się „Matka Joanna od Aniołów”. Reżyserka Monika Szczawińska całą opowieść realizowała w malowniczej scenerii zrujnowanego kościoła ewangelickiego w Pisarzowicach. To będzie propozycja współczesnego odczytania tekstu Jarosława Iwaszkiewicza. Jest próbą przyjrzenia się światu, w którym ciało wprzęgnięte w normy kultury, poddane jest rygorowi tradycji i społecznym oczekiwaniom. Pojawią się pytania, jaką grę prowadzi rzekomo opętana Matka Joanna (Beata Bandurska) oraz co wspólnego ze współczesną dyskusją o męskości ma egzorcysta, ksiądz Suryn (w tej roli autor adaptacji Piotr Wawer jr.).
W teatralnych premierach powróci duet Wawrzyniec Kostrzewski i Małgorzata Sikorska-Miszczuk prezentując sztukę „Ruda”, czyli historię malarki Małgorzaty Sarzyńskiej. W tę postać wcieli się jej córka, aktorka Olga Sarzyńska.
A 28 września wraca po latach Scena Młodego Widza. Zainauguruje ją spektakl „Człowiek, jaki jest każdy widzi” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. W październiku zaś pojawią się „Niezwykłe historie Sebastiana van Pirka” Marcina Wichy, które wyreżyseruje Marek Zakostelecky.
Premierom teatralnym będą towarzyszyły spotkania z twórcami, które poprowadzą Grażyna Torbicka i Agnieszka Szydłowska.
