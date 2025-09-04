Legendarna „Wycinka” Krystiana Lupy

Tak jak w poprzednich latach Teatr TV zadbał też o przeniesienie głośnych premier z polskich teatrów. Największym wydarzeniem będzie z pewnością legendarna już „Wycinka” Thomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Spektakl miał swą premierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2014 roku i po wielu sukcesach w Polsce i na świecie został zdjęty z afisza.

– Bywa, że przedstawienie zostało już złożone do grobu, a potem po latach ożywa jak zbudzona ze snu księżniczka. I tak było z „Wycinką” – przyznał tuż przed rejestracją Krystian Lupa. – Kiedy powiedziałem aktorom, że dyrekcja Teatru TV chce przypomnieć ten spektakl, usłyszałem z ich strony jeden wielki wrzask radości. Ostrzegłem więc, że niektórzy będą musieli schudnąć, by zmieścili się w kostiumach sprzed lat.

„Wycinka” jest kolejnym utworem wybitnego XX-wiecznego pisarza, prowokatora i skandalisty w dorobku Krystiana Lupy. – Bernhard krytykuje sytuację, w której bezkompromisowość i walka o inny świat, będące udziałem artystów na początku ich drogi, ulatnia się. Artyści zaczynają wikłać się w relacje z cyniczną i ignorancką władzą, idą na kompromisy, by kierować swoimi karierami – twierdził reżyser. W rolach głównych zobaczymy Piotra Skibę, Ewę Skibińską, Jana Frycza i Halinę Rasiakówną.

Rapowy „Pan Tadeusz”

Ta telewizyjna premiera przewidywana jest na początku grudnia, a jeszcze pod koniec września pojawi się mocno kontrowersyjny „Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy” z Teatru Polskiego w Poznaniu utrwalony podczas gdyńskiego Open’era. Wśród zarejestrowanych spektakli będą też m.in. „Melodramat” Anny Smolar z Teatru Powszechnego w Warszawie oraz „Hotel ZNP” Kuby Kowalskiego z Teatru Nowego w Łodzi z jedną z najbardziej utalentowanych młodych aktorek Pauliną Walendziak w roli głównej. Będzie też głośny spektakl – performance „Embodying Pasolini” wystawiany na Festiwalu Malta.