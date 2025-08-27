Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Klata reżyseruje „Krzyżaków”. Spektakl o narodowej sile czy zalążku katastrofy?

Jan Klata reżyseruje „Krzyżaków” Sienkiewicza w Olsztynie na osiemdziesięciolecie Teatru im. Jaracza. To będzie pierwsza premiera reżysera, który od nowego sezonu pokieruje Teatrem Narodowym.

Publikacja: 27.08.2025 09:18

Kadr z prób „Krzyżaków" Jana Klaty w Olsztynie

Kadr z prób „Krzyżaków" Jana Klaty w Olsztynie

Foto: Mat. Pras. Teatr w Olsztynie

Jacek Cieślak

Jan Klata zobowiązanie o wyreżyserowaniu „Krzyżaków” Sienkiewicza za dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie podjął na długo przed tym, jak wygrał konkurs i został mianowany dyrektorem Teatru Narodowego.

Reklama
Reklama

„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza i Jana Klaty

Powieść Sienkiewicz pisał w latach 1897-1900, gdy nasilała się germanizacja w zaborze pruskim. Była to pierwsza książka wydana po II wojnie światowej. W 1960 r. – 550 lat po bitwie pod Grunwaldem, powstała ekranizacja Aleksandra Forda. To były czasy, kiedy zrozumiała po wojnie antyniemieckość stanowiła w polityce sekretarza PZPR Władysława Gomułki spoiwo ze Związkiem Radzieckim jako gwarantem nienaruszalności granic PRL wraz z Ziemiami Odzyskanymi.

Antyniemieckość w Polsce nasila się ponownie od lat – jaki wydźwięk będzie miał olsztyński spektakl?

Czytaj więcej

„Wesele" Jana Klaty, premiera 2017 r.
Teatr
Klata rozpocznie dyrekcję w Narodowym słynnym „Weselem” ze Starego z jego gwiazdami

Przed laty w Starym Teatrze Jan Klata wystawił satyryczną „Trylogię”, uwypuklającą różne mity wykreowane przez Sienkiewicza - sarmackie, narodowe, katolickie, męskie, pokutujące potem w polskiej kulturze przez dekady. Spektakl żył własnym życiem. Po katastrofie smoleńskiej nowego wyrazu nabrała sekwencja wejścia do kanału Wołodyjowskiego, „małego rycerza”, która była wiązana z Lechem Kaczyńskim, propagującym pamięć o powstaniu warszawskim.

Reklama
Reklama

Przystępując do pracy nad „Krzyżakami” sam Jan Klata schodził… tym razem do schronu. W Kijowie.

- O kondycję trzeba dbać bezustannie – mówił w pierwszym wywiadzie jako dyrektor Narodowego dla „Rzeczpospolitej”. – (…) Podczas mojego niedawnego pobytu w Kijowie, gdy schodziłem do schronu, bo w okresie, kiedy Amerykanie zdecydowali się nie pomagać Ukraińcom, Putin mocno bombardował Kijów – czytałem „Krzyżaków”. Ku pokrzepieniu serc. (…) O Sienkiewiczu mam inne zdanie, niewykluczone, że bardziej zniuansowane, bez prezentyzmu. Ale generalnie lepiej by było, żeby artyści nie kadzili swojej wspólnocie, tylko zajmowali się tym, co się nie udało albo jest zalążkiem katastrofy na horyzoncie. Interesują mnie zwłaszcza te momenty, kiedy do czegoś nie dorastaliśmy, a wokół nasi sąsiedzi mieli ludzi, którzy dorastali.

Jan Klata i Ishbel Szatrawska pracują nad „Krzyżakami”

Jak czytamy w zapowiedzi premiery, wydarzenie ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter – w 2025 roku Teatr im. Stefana Jaracza świętuje 100-lecie swojego istnienia, a równocześnie przypada 80. rocznica powstania Teatru Polskiego w Olsztynie.

„Premiera „Krzyżaków” stanie się symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej historii sceny, która od dekad buduje tożsamość kulturalną Warmii i Mazur (…). Sienkiewicz, inspirowany średniowiecznymi kronikami, stworzył barwny fresk historyczny o starciu Polski z potęgą Zakonu Krzyżackiego, a zarazem głęboko ludzką opowieść o miłości Zbyszka i Danusi. To powieść, która stała się symbolem nadziei, narodowej siły i kulturowej tożsamości”.

Czytaj więcej

Jan Klata: W Kijowie towarzyszyło mi pytanie, czy my jesteśmy następni
Plus Minus
Jan Klata: W Kijowie towarzyszyło mi pytanie, czy my jesteśmy następni
Reklama
Reklama

Wspólnie z reżyserem nad adaptacją pracuje Ishbel Szatrawska – dramatopisarka nagradzana m.in. Literacką Nagrodą Warmii i Mazur „Wawrzyn”. Jej najnowsza powieść „Toń” opowiada losy kilku rodzin związanych z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie mieszały się tożsamość mazurska, polska, niemiecka i litewska. Książka zaczyna się od zdania „Nie bierz od Niemca”.

Spektakl ma być widowiskowy, a oprócz kilkunastoosobowego zespołu aktorskiego wystąpi Bractwo Rycerskie Warmińska Dzika Kompania, które wprowadzi na scenę autentyczny klimat średniowiecznych potyczek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Henryk Sienkiewicz Jan Klata

Jan Klata zobowiązanie o wyreżyserowaniu „Krzyżaków” Sienkiewicza za dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie podjął na długo przed tym, jak wygrał konkurs i został mianowany dyrektorem Teatru Narodowego.

„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza i Jana Klaty

Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władimir Sorokin na prapremierze „Zamieci" w reżyserii Kiryła Serebrennikowa na Festiwalu Salzburski
Teatr
Chiny przejmują Rosję po scenie sądu w Warszawie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Gwiazdy „Teatru po kolei"
Teatr
Kożuchowska, Seniuk, Sarzyńska zagrają na wrocławskim dworcu PKP
Robert Wilson
Teatr
Robert Wilson nie żyje. Pracował z Lady Gagą, Tomem Waitsem, Danutą Stenką
Grażyna Torbicka
Teatr
Grażyna Torbicka: Kocham kino, ale kocham też teatr
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Ośmiogodzinny „Atłasowy trzewiczek” na Festiwalu w Awinionie
Teatr
Festiwal w Awinionie: Masakra w Gazie i proces 52 gwałcicieli Gisèle Pelicot
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie