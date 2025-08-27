Aktualizacja: 27.08.2025 13:26 Publikacja: 27.08.2025 09:18
Kadr z prób „Krzyżaków" Jana Klaty w Olsztynie
Foto: Mat. Pras. Teatr w Olsztynie
Jan Klata zobowiązanie o wyreżyserowaniu „Krzyżaków” Sienkiewicza za dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie podjął na długo przed tym, jak wygrał konkurs i został mianowany dyrektorem Teatru Narodowego.
Powieść Sienkiewicz pisał w latach 1897-1900, gdy nasilała się germanizacja w zaborze pruskim. Była to pierwsza książka wydana po II wojnie światowej. W 1960 r. – 550 lat po bitwie pod Grunwaldem, powstała ekranizacja Aleksandra Forda. To były czasy, kiedy zrozumiała po wojnie antyniemieckość stanowiła w polityce sekretarza PZPR Władysława Gomułki spoiwo ze Związkiem Radzieckim jako gwarantem nienaruszalności granic PRL wraz z Ziemiami Odzyskanymi.
Antyniemieckość w Polsce nasila się ponownie od lat – jaki wydźwięk będzie miał olsztyński spektakl?
Czytaj więcej
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Modrzeje...
Przed laty w Starym Teatrze Jan Klata wystawił satyryczną „Trylogię”, uwypuklającą różne mity wykreowane przez Sienkiewicza - sarmackie, narodowe, katolickie, męskie, pokutujące potem w polskiej kulturze przez dekady. Spektakl żył własnym życiem. Po katastrofie smoleńskiej nowego wyrazu nabrała sekwencja wejścia do kanału Wołodyjowskiego, „małego rycerza”, która była wiązana z Lechem Kaczyńskim, propagującym pamięć o powstaniu warszawskim.
Przystępując do pracy nad „Krzyżakami” sam Jan Klata schodził… tym razem do schronu. W Kijowie.
- O kondycję trzeba dbać bezustannie – mówił w pierwszym wywiadzie jako dyrektor Narodowego dla „Rzeczpospolitej”. – (…) Podczas mojego niedawnego pobytu w Kijowie, gdy schodziłem do schronu, bo w okresie, kiedy Amerykanie zdecydowali się nie pomagać Ukraińcom, Putin mocno bombardował Kijów – czytałem „Krzyżaków”. Ku pokrzepieniu serc. (…) O Sienkiewiczu mam inne zdanie, niewykluczone, że bardziej zniuansowane, bez prezentyzmu. Ale generalnie lepiej by było, żeby artyści nie kadzili swojej wspólnocie, tylko zajmowali się tym, co się nie udało albo jest zalążkiem katastrofy na horyzoncie. Interesują mnie zwłaszcza te momenty, kiedy do czegoś nie dorastaliśmy, a wokół nasi sąsiedzi mieli ludzi, którzy dorastali.
Jak czytamy w zapowiedzi premiery, wydarzenie ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter – w 2025 roku Teatr im. Stefana Jaracza świętuje 100-lecie swojego istnienia, a równocześnie przypada 80. rocznica powstania Teatru Polskiego w Olsztynie.
„Premiera „Krzyżaków” stanie się symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej historii sceny, która od dekad buduje tożsamość kulturalną Warmii i Mazur (…). Sienkiewicz, inspirowany średniowiecznymi kronikami, stworzył barwny fresk historyczny o starciu Polski z potęgą Zakonu Krzyżackiego, a zarazem głęboko ludzką opowieść o miłości Zbyszka i Danusi. To powieść, która stała się symbolem nadziei, narodowej siły i kulturowej tożsamości”.
Czytaj więcej
Generalnie lepiej by było, żeby artyści nie kadzili swojej wspólnocie, tylko zajmowali się tym, c...
Wspólnie z reżyserem nad adaptacją pracuje Ishbel Szatrawska – dramatopisarka nagradzana m.in. Literacką Nagrodą Warmii i Mazur „Wawrzyn”. Jej najnowsza powieść „Toń” opowiada losy kilku rodzin związanych z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie mieszały się tożsamość mazurska, polska, niemiecka i litewska. Książka zaczyna się od zdania „Nie bierz od Niemca”.
Spektakl ma być widowiskowy, a oprócz kilkunastoosobowego zespołu aktorskiego wystąpi Bractwo Rycerskie Warmińska Dzika Kompania, które wprowadzi na scenę autentyczny klimat średniowiecznych potyczek.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jan Klata zobowiązanie o wyreżyserowaniu „Krzyżaków” Sienkiewicza za dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie podjął na długo przed tym, jak wygrał konkurs i został mianowany dyrektorem Teatru Narodowego.
Putinowska Rosja, owładnięta epidemią upadku, została na Festiwalu Salzburskim sportretowana w „Zamieci” wg Soro...
Scena Letnia Teatru „Po Kolei” zaprasza do Sali Sesyjnej Dworca Głównego PKP we Wrocławiu na weekendowe spektakl...
Jeden z największych gigantów światowego teatru, Robert Wilson, reżyser, architekt, scenograf, artysta wizualny...
Marzę, żeby powstał w Kazimierzu obiekt multifunkcyjny, który mógłby służyć jako sala kinowa, teatralna, muzyczn...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Zakończył się 79. Festiwal Awinioński, który rozpoczął się od politycznego trzęsienia ziemi, jakim stał się teks...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas