Jan Klata zobowiązanie o wyreżyserowaniu „Krzyżaków” Sienkiewicza za dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie podjął na długo przed tym, jak wygrał konkurs i został mianowany dyrektorem Teatru Narodowego.

„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza i Jana Klaty

Powieść Sienkiewicz pisał w latach 1897-1900, gdy nasilała się germanizacja w zaborze pruskim. Była to pierwsza książka wydana po II wojnie światowej. W 1960 r. – 550 lat po bitwie pod Grunwaldem, powstała ekranizacja Aleksandra Forda. To były czasy, kiedy zrozumiała po wojnie antyniemieckość stanowiła w polityce sekretarza PZPR Władysława Gomułki spoiwo ze Związkiem Radzieckim jako gwarantem nienaruszalności granic PRL wraz z Ziemiami Odzyskanymi.

Antyniemieckość w Polsce nasila się ponownie od lat – jaki wydźwięk będzie miał olsztyński spektakl?

Przed laty w Starym Teatrze Jan Klata wystawił satyryczną „Trylogię”, uwypuklającą różne mity wykreowane przez Sienkiewicza - sarmackie, narodowe, katolickie, męskie, pokutujące potem w polskiej kulturze przez dekady. Spektakl żył własnym życiem. Po katastrofie smoleńskiej nowego wyrazu nabrała sekwencja wejścia do kanału Wołodyjowskiego, „małego rycerza”, która była wiązana z Lechem Kaczyńskim, propagującym pamięć o powstaniu warszawskim.