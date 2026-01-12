Aktualizacja: 12.01.2026 15:07 Publikacja: 12.01.2026 14:50
Projekty dual-use to rozwiązania, które mogą być używane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych
Paweł Wac w wypowiedzi dla portalu WNP podsumował miniony rok i podzielił się prognozami na najbliższy czas. Kierowana przez niego spółka Infra Silesia, należąca do Grupy DB Cargo Polska, w ubiegłym roku realizowała projekty związane z modernizacją linii kolejowej oraz znacznie rozwinęła się w obszarze automatyki kolejowej.
Prezes Infra Silesia przyznał, że spółka już dziś realizuje projekty dual-use. Paweł Wac w rozmowie z WNP powiedział, że jeśli będą one nadal procedowane w takiej formule i z zachowaniem silnego komponentu kolejowego, mogą stać się realną szansą dla całej branży. Jego zdaniem takie inwestycje nie tylko wzmacniają pozycję PKP PLK, ale jednocześnie umożliwiają rozwój infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Ponadto generują dodatkowe środki, podnoszą bezpieczeństwo transportu i zwiększają odporność systemu logistycznego.
Szef Infra Silesia ocenił, że dzięki temu zyskuje zarówno państwo, które może rozwijać infrastrukturę o podwójnym przeznaczeniu, inwestorzy mający możliwość efektywnego wykorzystywania środków, jak i sektor budownictwa kolejowego, który otrzymuje stabilny impuls rozwojowy.
