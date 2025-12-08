Chcemy mieć więcej mieszkań komunalnych czy mniej?

– Są gminy, które sprzedają mieszkania za 1 proc. ich wartości i jeszcze się chwalą, że można u nich kupić mieszkanie w cenie ekspresu. To nie może być tak, że z jednej strony przeznaczamy duże środki z budżetu państwa na budowę nowych mieszkań komunalnych, a w tym samym czasie sprzedajemy stare, mimo kolejki chętnych na takie lokale – tłumaczył wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, prezentując popierające projekt stanowisko rządu.

Dane GUS za 2024 r. potwierdzają słowa ministra. Wynika z nich, że na najem lokali z mieszkaniowego zasobu gmin i najem tymczasowych pomieszczeń oczekiwało 119,4 tys. gospodarstw domowych. Ta liczba byłaby większa, gdyby nie bardzo niskie kryteria dochodowe, dające prawo do ubiegania się o taki lokal. Przyjmując je gminy sztucznie zaniżają zapotrzebowanie na mieszkania komunalne.

Wykup mieszkania za ułamek wartości ma zwolenników i przeciwników

Głosowanie sejmowych komisji pokazuje, że projekt ma poparcie koalicji rządowej. Krytycznie natomiast podchodzi do niego opozycja.

– Uniemożliwienie wykupu mieszkań z bonifikatą jest działaniem niekorzystnym tak dla gmin, jak i obywateli. To powinna być decyzja samorządu. Z powodu lewicowego skrzywienia, ten projekt rozwija właścicielską fobię i wpycha ludzi na siłę w najem, a do tego jest niesprawiedliwy. Przez lata starsze pokolenie mogło z bonifikatą wykupić mieszkanie, a młodych ludzi, którzy chcą mieszkać we własnych mieszkaniach, pozbawia się tej możliwości – mówił poseł Włodzimierz Tomaszewski (PiS).

– A czy to jest sprawiedliwe, że jednym pozwala się wykupić mieszkanie za ułamek jego wartości, a mieszkańcy TBS-ów czy SIM-ów nie mają takiej możliwości – odpowiadała posłanka Jolanta Niezgodzka (KO).