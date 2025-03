Może aż tak tragiczne wydarzenia to wyjątek. Ale na porządku dziennym jest w szkołach przemoc rówieśnicza, hejt, obrażanie, wyśmiewanie. Według UNICEF-u doświadcza jej niemal co drugi uczeń polskiej szkoły.

Nie bezpośrednio, ale znacznie częściej za pomocą internetu, poprzez media społecznościowe. We wrześniu życie odebrała sobie Julia z Lubina, która nie była w stanie dłużej wytrzymać nękania, przemocy psychicznej, poniżania. Nienawiść nie ustała nawet po jej śmierci. Dlaczego szkoła nie była w stanie przerwać spirali przemocy? Otóż hejt miał miejsce w internecie, zewnętrznej platformie, a to już nie była – jak tłumaczono – sprawa szkoły. Hejter w szkole jest bezkarny, a poza jej murami to w ogóle nie ma co się tym zajmować.

Era mediów społecznościowych zmieniła to, że kiedyś uczeń był gnębiony „tylko” w szkole, dziś przez całą dobę. Nawet wtedy, gdy siedzi w swoim pokoju. „Był u siebie, myśleliśmy, że jest bezpieczny” – mówi w ostatnim odcinku „Dojrzewania” ojciec Jamiego Millera. Czym uświadamia nam, rodzicom, że tak naprawdę o świecie nastolatków wiemy mało. Co z tego, że znamy i rozumiemy młodzieżowe słowa, o których co roku rozpisuje się prasa, jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć instagramowych emotikonek, a one mogą ranić bardziej niż werbalny przekaz. Co takiego dzieje się w sieci, że w filmie słyszymy „Mnie tylko podcinali nogi i opluwali”? Czy w obecnych czasach to naprawdę jest przemoc w wersji soft?

Szkoła to dżungla, w której łatwo można przegrać

Szkoła w filmie przedstawiona jest jak dżungla, w której każdy musi walczyć o siebie. „Czy oni się tu czegoś uczą?” – pyta policjant, który prowadzi sprawę. Dowiadujemy się, że główny bohater po zabójstwie koleżanki nie wyrzucił drogich butów. Dlaczego? Bo tanie buty to w szkole powód do kpin i wyśmiewania. „Jestem brzydki, jestem najbrzydszy ze wszystkich” – mówi Jamie w rozmowie z psychologiem. Skąd w trzynastolatku takie niskie poczucie własnej wartości? Z fikcji idealnego życia i wyglądu w mediach społecznościowych – nastoletni ludzie nie potrafią ani tego zrozumieć, ani sobie z tym poradzić. Czy byłoby mu łatwiej, gdyby ojciec miał dla niego więcej czasu, a nie pracował „od świtu do nocy”? Ojciec sam przyznaje, że wstydził się tego, że chłopak był słaby w sporcie. Czy tak samo czują się te dzieci, od których za wszelką cenę wymaga się biało-czerwonego paska na świadectwie?

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w filmie mamy dwie ofiary. Bo choć w ostatniej scenie ojciec symbolicznie układa do snu misia w pokoju syna, to wyobraźnia podpowiada nam, że tak samo ta scena może wyglądać w domu zamordowanej Kate, ale także każdego dziecka, które samo odebrało sobie życie, bo nie poradziło sobie z rówieśniczą przemocą i szkolnym hejtem. Po wszystkich tych dzieciach w jakichś domach pozostaje już na zawsze pusty pokój.