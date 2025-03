Rzecz jeszcze w tym, że właściwie niewiele się dzieje. Nie ma zwrotów akcji, które zwykle trzymają w napięciu. Jest tylko jakby nagłe zderzenie, szok, niedowierzanie, pogodzenie się z faktami, bezradność i rozpacz. Co zrobiliśmy źle? Daliśmy tyle miłości, ile się tylko dało, i tyle wolności, ile potrzebował. Owszem, ciężko było się dogadać, ale życie ma swoje wymagania, trzeba się zająć pracą, żeby sprostać choćby minimalnym marzeniom. Życie upływa na pracy, jedzeniu, zakupach i nie ma w tym nic strasznego.

Pokolenie nastolatków oddzielonych drzwiami od reszty rodziny ma swoje prawa, ale te prawa są dość wygodne dla rodziców. Mogą kręcić głowami, jak to dzieciaki się nie odrywają od komputerów, ale tak naprawdę przyzwalają na to, mając czas na swoje sprawy. Kochamy swoje dzieci, ale ich nie znamy. Czy jest jakiś sposób na to, żeby się otworzyły? Jeśli tym sposobem jest poświęcenie im czasu, to jak ten czas znaleźć, jeśli tylko praca pozwala sprostać ich wymaganiom? I przede wszystkim, czy zechcą się otworzyć? Czy brutalny, tajemniczy duch ich pokolenia, objawiający się choćby nowym językiem, pozwala na to, żeby dopuścić poprzednie pokolenie?

„Dojrzewanie” to serial naszej epoki

Ten serial jest jednym wielkim STOP. Przepaść między pokoleniami rozmywa się w codzienności, ale tak naprawdę jest czymś nienaturalnym. Chłopiec odizolowany nagle od zewnętrznego świata zaczyna odczuwać silną potrzebę ojca, jego bliskości, rady. A może zawsze odczuwał, tylko obaj nie mieli jak tego wyrazić? Chłopiec na progu między dziecięctwem a młodością żyje jakby na innym kontynencie niż rodzice. Posługuje się językiem emotek, do którego oni nie mają dostępu. Jest to język pierwotny, bazujący na prymitywnych emocjach. Tak, za pomocą zwykłych i pozornie niewinnych rysunków można doprowadzić do nienawiści, rozpaczy, do samobójstw i zabójstwa. Jak przeniknąć do tego świata, jak przekonać do tego, żeby zaufali doświadczeniu dorosłych i czy to doświadczenie może być przydatne?

Czytam chętnie komentarze w dyskusjach na temat tego filmu. Coraz więcej wyraża opamiętanie: „muszę częściej rozmawiać z dzieckiem, rzucę wszystko i skupię się na nim”. Nie rzucimy wszystkiego. Obejrzyjmy jednak „Dojrzewanie”. To serial naszej epoki.