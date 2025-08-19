Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uwzględnił skargę matki, która spierała się z samorządowcami o koszty dowozu niepełnosprawnej córki do szkoły.

Zaczęło się od tego, że kobieta w lutym 2025 r. złożyła w urzędzie gminy dwa wnioski. Pierwszy o objęcie pociechy dowozem do zespołu kształcenia i wychowania. W drugim chodziło o zwrot kosztów jej przewozu do tej placówki edukacyjnej. Wójt wyraził zgodę na objęcie dowozem uczennicy, ale do dwóch innych podstawówek. W jego ocenie te dwie szkoły położone na terenie gminy mogą realizować wszystkie zalecenia zawarte w przedłożonym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przede wszystkim są położone bliżej niż placówka wskazana przez matkę we wniosku.

Czy rodzic ma swobodę w wyborze szkoły dla niepełnosprawnego dziecka?

Takie załatwienie sprawy nie zadowoliło matki. W skardze do sądu administracyjnego zarzuciła, że jej prośba dotyczyła zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do wybranej szkoły, a nie zgody na objęcie jej córki dowozem do szkół , do których ona nie chodzi. A to zdaniem skarżącej było jednoznaczne z odmową zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły. Kobieta tłumaczyła, że zgodnie z orzecznictwem "najbliższą" szkołą jest taka, która pozwala najpełniej realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie musi to być szkoła najbliższa w rozumieniu faktycznej odległości od miejsca zamieszkania dziecka.

Matka była przekonana, że szkoła bliższa geograficznie w mniejszym stopniu pozwala urzeczywistnić zalecenia dla jej córki. Nie będzie więc szkołą najbliższą w rozumieniu art. 39 ust. 4 prawa oświatowego. W ocenie skarżącej, jeżeli szkoła, którą wybrał rodzic, istotnie lepiej odpowiada potrzebom dziecka wynikającym z orzeczenia, to nie ma podstaw do podważenia prawa do zwrotu kosztów. Dopuszczalny jest bezpłatny dowóz dzieci do szkół, nawet gdy zamieszkują one poza obwodem danej placówki albo poza terytorium gminy.