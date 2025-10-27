Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne wątki fabularne filmu „Życie dla początkujących”?

W jaki sposób horror „Życie dla początkujących” wyróżnia się na tle innych polskich filmów tego gatunku?

Jakie wyzwania związane z produkcją filmu „Życie dla początkujących” musiał pokonać reżyser?

W swoim długometrażowym debiucie Paweł Podolski opowiada o ludziach, którzy nie widzą przed sobą przyszłości i o tych, którzy chcą wykorzystać swój czas do końca.

Reklama Reklama

Życie dla początkujących

Dom spokojnej starości z jego „Życia dla początkujących” został opanowany przez wampiry, które wypijają krew podopiecznych. Czasem biorą ją z kroplówek, a czasem wbijają się zębami w szyje starych ludzi, zabijając ich. Kierownik ośrodka ukrywa te fakty, żeby nie zaszkodzić biznesowi.

Wśród wampirów jest również Monika. Dziewczyna bez pulsu, chowająca w lodówce flakoniki z krwią. Ona jednak nigdy nie uśmierca podopiecznych. Pracuje nocami, bo światło dzienne mogłoby ją zabić. Czy lubi takie życie? Nie. Ale jako wampirzyca jest skazana na nieśmiertelność, więc gdzieś musi trwać. I to ją przeraża, podobnie jak Mirka – młodego mężczyznę, który kiedyś stał się jedyną jej ofiarą i którego to ona swoim atakiem zamieniła w wampira. A jest jeszcze Czarek odwiedzający w domu spokojnej starości babcię. On wampirem nie jest. Ale – jak sam mówi – wszystko, co go w życiu spotyka to demencja babci i jego choroba nowotworowa. Lekarze dają mu dwa lata życia.