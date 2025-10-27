Aktualizacja: 27.10.2025 11:38 Publikacja: 27.10.2025 10:58
Michał Sikorski
Foto: Aurora Films/ mat.pras.
W swoim długometrażowym debiucie Paweł Podolski opowiada o ludziach, którzy nie widzą przed sobą przyszłości i o tych, którzy chcą wykorzystać swój czas do końca.
Dom spokojnej starości z jego „Życia dla początkujących” został opanowany przez wampiry, które wypijają krew podopiecznych. Czasem biorą ją z kroplówek, a czasem wbijają się zębami w szyje starych ludzi, zabijając ich. Kierownik ośrodka ukrywa te fakty, żeby nie zaszkodzić biznesowi.
Wśród wampirów jest również Monika. Dziewczyna bez pulsu, chowająca w lodówce flakoniki z krwią. Ona jednak nigdy nie uśmierca podopiecznych. Pracuje nocami, bo światło dzienne mogłoby ją zabić. Czy lubi takie życie? Nie. Ale jako wampirzyca jest skazana na nieśmiertelność, więc gdzieś musi trwać. I to ją przeraża, podobnie jak Mirka – młodego mężczyznę, który kiedyś stał się jedyną jej ofiarą i którego to ona swoim atakiem zamieniła w wampira. A jest jeszcze Czarek odwiedzający w domu spokojnej starości babcię. On wampirem nie jest. Ale – jak sam mówi – wszystko, co go w życiu spotyka to demencja babci i jego choroba nowotworowa. Lekarze dają mu dwa lata życia.
Horror z wampirami nigdy nie był polską specjalnością. Przynajmniej w kinie. Na palcach jednej ręki można policzyć znane filmy tego gatunku, jakie powstały w czasach PRL-u. Janusz Majewski mierzył się z XIX-wiecznym opowiadaniem Prospera Mérimée w „Lokisie”. Zakorzeniony w polskim folklorze kostiumowy horror z elementami wampirycznymi zaproponował Marek Piestrak w „Wilczycy”. W osadzonym w latach 30. XX wieku „Medium” Jacka Koprowicza opowieść o duchach łączyła się z rodzącą się ideologią nazistowską.
Po transformacji opowieścią o rodzinie wampirów z mazurskiej wsi zabawiał widzów Juliusz Machulski w „Kołysance”. Trochę takich filmów przyniosło ostatnie dziesięciolecie: zaczynając od „Demona” Marcina Wrony, gdzie w tle historii o opętaniu na weselu pana młodego przez dybuka tliły się trudne relacje polsko-żydowskie aż do „Apokawixy” Xawerego Żuławskiego, gdzie maturzystów podczas zabawy atakowały zombie. Ale tak naprawdę do urzeczenia horrorem z elementami wampiryzmu przyznał się dopiero Bartosz Kowalski.
Jego dwa obrazy z cyklu „W lesie dziś nie zaśnie nikt” były slasherami, w których znikali kolejni uczestnicy harcerskiego obozu. Potem powstał jego kolejny horror, którego akcja toczyła się w klasztorze – „Ostatnia wieczerza”. Były w nim egzorcyzmy, zaginięcia, zakonnicy tuszujący kolejne tragedie. „13 dni do wakacji” wpisało się z kolei w nurt tzw. home invasion. Etykietkę horroru przypisano też jego „Ciszy nocnej”. Ale ten film, choć w grze wyobraźni wchodził w schematy horroru, był potwornie gorzką opowieścią o starym człowieku, oddanym przez rodzinę do domu opieki społecznej, o odrzuceniu, o tragediach i goryczy samotnego odchodzenia.
Teraz do domu spokojnej starości wrócił Paweł Podolski. Poszedł jednak w innym kierunku niż Kowalski. Jego „Życie dla początkujących” nie jest gorzką opowieścią o odchodzeniu i ludziach niepotrzebnych.
Pensjonariusze domu opieki społecznej są tu w zasadzie tylko tłem. Enigmą są praktycznie wszyscy poza babcią Czarka, która potrafi korzystać z życia. Ma w sobie radość z każdej chwili i romansuje z pułkownikiem, jak sama mówi „jest ubekiem, ale porządnym”.
U Podolskiego ważna jest trójka głównych bohaterów. Ludzi zawieszonych między życiem a śmiercią. Nieumiejących wykorzystać swojego czasu. Zmęczonych egzystencją, brakiem perspektyw. Monika i Mirek męczą się ze swoją nieśmiertelnością nie mogąc normalnie żyć. Kryją się przed światłem i piją krew. Ile można tak wytrzymać? Bez perspektywy zmiany? Bez nadziei? Czarek z kolei nie wie jak żyć, jest przygnieciony świadomością, że ma przed sobą najwyżej dwa lata. Czy „Życie dla początkujących” jest tylko zabawą czy może smutną diagnozą sytuacji dzisiejszych trzydziestolatków?
Mirek z „Życia dla początkujących”
Trochę szkoda, że tak enigmatycznie potraktowani są pensjonariusze domu opieki.
Przeciwstawienie starych ludzi u kresu życia nieszczęśliwym, skazanym na nieśmiertelność wampirom byłoby zapewne ciekawe. Ale debiutant ma na swoją obronę poważne argumenty. „Życie dla początkujących” powstało w stworzonym w PISF-ie przez Radosława Śmigulskiego programie mikrobudżetów. To było 800 tysięcy zł przyznawanych debiutantom, z warunkiem, że nie mogą szukać dodatkowych inwestorów. A taka suma nie pozwala dzisiaj na zrobienie profesjonalnie dopieszczonego filmu. I Paweł Podolski zrobił co mógł. Domyślam się, że bez potrzebnej debiutantowi, specjalnej opieki artystycznej i z minimalną liczbą dni zdjęciowych. Aż nie chce się wierzyć, jak dopracowane są w jego filmie scenografia czy kostiumy.
Pomagają reżyserowi aktorzy: Magdalena Maściana, Michał Sikorski i Bartłomiej Kotschedoff, a także świetna Małgorzata Rożniatowska w roli babci. To o jej postaci Mirek w filmie powie: „Pustka. Ciemność. Brak. Wszystkich tych rzeczy jest wystarczająco dużo w życiu każdego z nas”. I dalej, wyliczając przewiny kleptomanki, weźmie ją w obronę: „Krystyna ukradła znacznie więcej: wyrwała śmierci każdy okruch życia. Była chodzącym przykładem, jak należy korzystać z życia, kiedy zostało go niewiele. Żyła dzień po dniu. Panie i panowie, dużo jeszcze przed nami zranień, odrzuceń, tym bardziej należy brać coś z życia. Gryźcie to życie w dupę, bo inaczej ono będzie gryzło was”.
Może „Życie dla początkujących” zostało zrobione dla tego właśnie monologu…
W swoim długometrażowym debiucie Paweł Podolski opowiada o ludziach, którzy nie widzą przed sobą przyszłości i o tych, którzy chcą wykorzystać swój czas do końca.
