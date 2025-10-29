Rzeczpospolita
Wybory w Holandii. Exit polls: Centrowa D66 wygrywa, Geert Wilders traci 12 mandatów

W Holandii zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne do izby niższej, Tweede Kamer. Zostały zorganizowane po upadku koalicji rządzącej, do którego doszło na skutek wycofania z rządu skrajnie prawicowej Partii na rzecz Wolności (PVV) Geerta Wildersa. Pierwsze wyniki exit polls wskazują na wygraną centrowej D66.

Publikacja: 29.10.2025 21:01

Wybory w Holandii

Foto: Reuters, Yves Herman

Agnieszka Kazimierczuk

Ze względu na ten kryzys polityczny, Holendrzy ponownie udali się do urn, aby zapełnić 150 miejsc w parlamencie.  

 System wyborczy oparty jest na proporcjonalnej reprezentacji, która ułatwia wejście do parlamentu nawet niewielkim ugrupowaniom, co wpływa na konieczność tworzenia szerokich koalicji po wyborach. Ostatnie sondaże wskazywały na bardzo wyrównaną walkę, z trzema partiami rywalizującymi łeb w łeb o dominację. Największe szanse dawano partii PVV Wildersa, choć jej przewaga nad opozycyjnymi koalicjami Zielonej Lewicy z Partią Pracy (GL-PvdA) oraz liberalną D66 i kolejnym w sondażach Apelem Chrześcijańsko-Demokratycznym (CDA) znacznie się zmniejszyła.

Po ogłoszeniu wyników partie muszą negocjować skład kolejnego rządu koalicyjnego. Kluczowe jest pytanie, czy inne partie będą współpracować z Wildersem – znanym jako „holenderski Trump” – który zainicjował wybory, wycofując PVV z rozbitej koalicji i doprowadzając do upadku poprzedniego rządu w sporze o imigrację.

Wszystkie główne partie wykluczyły ponowne partnerstwo z Wildersem, uznając jego poglądy za zbyt radykalne i postrzegając go jako niewiarygodnego partnera koalicyjnego.

Pierwsze wyniki exit polls

Centrowa partia D66 zdobędzie prawdopodobnie najwięcej mandatów w nowym parlamencie, uzyskując ich 28 – w porównaniu z zaledwie 9 w 2023 roku, jak wynika z sondażu exit poll NOS.

Według  sondażu  PVV Wildersa zajmuje drugie miejsce z 25 mandatami, o 12 mniej niż w 2023 roku.

VVD zajmuje trzecie miejsce z 23 mandatami, GroenLinks-PvDA czwarte z 20, a CDA piąte z 19.

Błąd w exit poll wynosi do trzech mandatów.  Jeśli  potwierdzi się, że D66 będzie miała najwięcej mandatów w kolejnym parlamencie, będzie to dla niej historyczny wynik – partia ta nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji.

Czy poparcie dla skrajnej prawicy się utrwali?

Z opublikowanego w ciągu ostatniej doby przed wyborami sondażu Ipsos I&O wynikało, że PVV może liczyć na 23 mandaty w nowym parlamencie, tyle samo co opozycyjna obecnie koalicja Zielonej Lewicy (GL-PvdA) oraz liberalna partia D66. Z kolei w sondażu ośrodka Verian PVV może liczyć na 29 miejsc w parlamencie, Zielona Lewica – 25, a D66 – 24. 

Według sondaży przeprowadzanych na kilka dni przed wyborami niemal połowa wyborców nie wiedziała, na kogo oddadzą głos. 

Wybory te są szczególnie istotne, bo sprawdzą, czy tendencja do wzrostu poparcia dla skrajnie prawicowych partii w Holandii utrzyma się, czy też społeczeństwo wybierze bardziej centrowe lub lewicowe ugrupowania.

Geert Wilders, lider antyimigranckiego i antyislamskiego skrzydła, od lat jest postacią wywołującą kontrowersje, a jego ewentualne zwycięstwo wywołuje żywe dyskusje nie tylko w Holandii, lecz także na arenie międzynarodowej. Mimo to niedawne wyniki badań opinii sugerują, że poparcie dla PVV może nieco osłabnąć, stwarzając szansę na bardziej zrównoważony parlament.

Źródło: rp.pl

Polityka Wybory

