Pamiętam, że bardzo chciał pan zrobić serial o Nowaku-Jeziorańskim, szykował się też pan do filmu o powstaniu warszawskim.

Na Jeziorańskiego uzbierałem połowę budżetu, ale wtedy właśnie pojawiła się propozycja nakręcenia filmu o powstaniu warszawskim. To nawet wydawało się możliwe, był czas polskich snów o potędze: miało powstać miasteczko filmowe. Ale miasteczko nie powstało, a na mój projekt nie znalazły się pieniądze. Później Janek Komasa zrobił „Miasto 44”, teledysk o miłości z powstaniem w tle, co trudno mu wybaczyć. Taki film można nakręcić, gdyby wcześniej powstał przynajmniej jeden realistyczny obraz o tej tragedii. No, ale cóż: tak czasem bywa w kinematografii producenckiej. Nie ma scenariusza, ale są pieniądze, dostępni aktorzy, trzeba kręcić. Mnie z marzeń o filmie o powstaniu pozostał tylko spektakl w Teatrze Telewizji „Przerwanie działań wojennych” z Piotrem Fronczewskim i Krzysztofem Stelmaszykiem. Nowaka-Jeziorańskiego z kolei spalił mi potworek Pasikowskiego „Kurier z Warszawy”. Ani to opowieść o Jeziorańskim, ani interesujący film wojenny. Jeziorański jest tam playboyem, doskonale mówiącym po angielsku, a było akurat na odwrót. On ledwo znał kilka słów po angielsku i był szaleńczo zakochany w łączniczce AK, która potem została jego żoną. Kiedy premier Mikołajczyk załatwił mu widzenie z Churchillem, po cichu, potajemnie, poza gabinetem, on nie mógł wydukać zdania. Prosiło się, żeby takie sceny przenieść na ekran zamiast kretyńskich strzelanin, które wymyślili twórcy „Kuriera”. Jeziorański ani razu nie wystrzelił w czasie wojny. Uważam, że Nowak-Jeziorański wciąż czeka na swój film. Ja go już nie zrobię, ale niechby go zrobił ktoś inny, kto przeczyta wspomnienia pana Jana ze zrozumieniem.

A co myśli pan o dzisiejszym polskim kinie?

Ostatnio nie rozgraniczam kina od seriali. Można zawrzeć w dwóch godzinach koherentną, ważną opowieść, jak zrobił to Smarzowski w „Klerze”. Ale filmów, które by mnie poruszyły, wielu nie ma, a seriale są. Wciągnęły mnie na przykład: „Matki pingwinów”, „Warszawianka”, „Godzina ciszy”.

Pojawiają się też w serialach nowe twarze aktorów.

Ostatnio choćby Zosia Jastrzębska czy Masza Wągrocka. Obu wróżę wielką karierę. Jestem pełen podziwu dla młodych aktorów, którzy są znakomicie przygotowani do zawodu, a poza tym obowiązkowi i bezkonfliktowi. W PRL-u zdarzało się, że aktor przychodził na plan nie znając tekstu albo wręcz pijany i zawalał dzień zdjęciowy. Zresztą ta plaga dotyczyła i innych członków ekipy z reżyserami włącznie. Pijaństwo było wtedy zmorą kinematografii. Dzisiaj nie do pomyślenia. Pijany aktor? To byłaby jego ostatnia rola. Szkoda tylko, że jest więcej utalentowanych aktorów niż ról dla nich. A do tego producenci i reżyserzy są leniwi i często obsadzają te same twarze, w podobnych rolach. Klikalność i popularność liczy się bardziej niż psychofizyczne warunki obsadowe.

Mówi pan o serialach, ale kino wciąż jest ważne. Tymczasem polskie filmy mają od czasu pandemii znikomą widownię. Sukcesem staje się 50 tysięcy widzów. Młodzi ludzie chodzą głównie na amerykańskie superprzeboje. Inne filmy oglądają dopiero wtedy, gdy wejdą do streamingu.

Bo dzisiaj wyjście do kina kosztuje dużo. Bilety nie są tanie, czasem trzeba wynająć opiekunkę do dziecka, coś zjeść po kinie. Pamiętam, jak dobre 30 lat temu moi przyjaciele z Nowego Jorku tłumaczyli mi, że kino to wydatek rzędu 100 dol. „Jak to? – protestowałem – Bilet kosztuje 10-15 dol.. „No tak, ale trzeba załatwić babysitterkę, potem do kina dojechać, zapłacić za parking, kupić coś do jedzenia”. To już przyszło i do nas. A do tego oferta streamingowych platform jest fantastyczna.

Pana zdaniem, polskie filmy są więc na przegranych pozycjach?

Walczymy, tylko że diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Myślę, że najpoważniejszym brakiem są niedopracowane scenariusze. Powiem coś niepopularnego: komisje scenariuszowe za czasów komuny, mimo cenzury, były gremiami, w których siedzieli profesjonaliści: Jerzy Stefan Stawiński, Stanisław Różewicz, Jerzy Kawalerowicz – ludzie, którzy umieli czytać filmowe teksty. Trochę nam tego brakuje. Przejrzałem listę nowych ekspertów PISF: jest na niej wielu filmoznawców i producentów, a za mało scenarzystów i reżyserów.