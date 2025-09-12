„Teściowie 3”. Komedia dla wyborców obu stron

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
W„Teściach” (2021) scenarzysta Marek Modzelewski i debiutujący reżyser Jakub Michalczuk dali nam rasową satyrę zarówno na napuszoną pozerstwem warszawkę, jak i polską prowincję. Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz stworzyli role prześmiewcze, ale przepełnione też smutkiem, który nie pozwalał traktować „Teściów” jako typowej polskiej komedii osadzonej na weselu, będącym przecież częścią polskiego DNA. Druga część napisana przez Modzelewskiego, ale wyreżyserowana już przez Kalinę Alabrudzińską, była niezła, ale ulotnił się z niej błysk pierwszego filmu. Teraz, w trzeciej części, ów błysk z przytupem wraca.
