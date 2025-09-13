



Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Nie ma jednak obowiązku wypłaty środków z PPK po osiągnięciu tego wieku, zwłaszcza, że uczestnik PPK, który zdecyduje się na taką wypłatę, nie otrzyma nowych wpłat do PPK – nawet, jeśli pozostaje aktywny zawodowo.

Uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia - bez względu na to, czy wciąż pracuje, czy nie - może zawnioskować do instytucji finansowej o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (ukończenie 60 lat nie wpływa na status uczestnika PPK). Decyzja o formie i terminie wypłaty środków w przypadku wypłaty po 60. roku życia zależy od woli uczestnika PPK, jednak - w zależności od wybranego przez niego wariantu - może wiązać się z obowiązkiem zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) – jest to podatek od zysków wypracowanych przez 75% środków. I tak po 60. roku życia - aby nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych - można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, dokonując wypłaty 25% swoich oszczędności jednorazowo i 75% oszczędności w 120 miesięcznych ratach (można zdecydować się na większą liczbę rat). Można też wypłacić 100% oszczędnośc w minimum 120 miesięcznych ratach. Uczestnik PPK może także zdecydować o jednorazowej wypłacie zgromadzonych oszczędności albo o wypłacie w dowolnej liczbie rat - mniejszej niż 120, jednak wówczas będzie zobowiązany do zapłaty tzw. „podatku Belki”.

Inne formy skorzystania ze środków po 60. roku życia

Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może także przekazać środki ze swojego rachunku PPK na rachunek małżeński i wypłacać je w formie świadczenia małżeńskiego bądź przekazać te środki do zakładu ubezpieczeń, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez bank albo na rachunek lokaty terminowej prowadzony w SKOK. Aby skorzystać z tych rozwiązań, trzeba jednak spełnić wymagania określone w ustawie o PPK. W przypadku świadczenia małżeńskiego małżonek uczestnika PPK musi mieć zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, także musi mieć ukończone 60 lat oraz małżonkowie muszą wspólnie oświadczyć, że chcą skorzystać z tej formy wypłaty.