Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Nie ma jednak obowiązku wypłaty środków z PPK po osiągnięciu tego wieku, zwłaszcza, że uczestnik PPK, który zdecyduje się na taką wypłatę, nie otrzyma nowych wpłat do PPK – nawet, jeśli pozostaje aktywny zawodowo.
Uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia - bez względu na to, czy wciąż pracuje, czy nie - może zawnioskować do instytucji finansowej o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (ukończenie 60 lat nie wpływa na status uczestnika PPK). Decyzja o formie i terminie wypłaty środków w przypadku wypłaty po 60. roku życia zależy od woli uczestnika PPK, jednak - w zależności od wybranego przez niego wariantu - może wiązać się z obowiązkiem zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) – jest to podatek od zysków wypracowanych przez 75% środków. I tak po 60. roku życia - aby nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych - można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, dokonując wypłaty 25% swoich oszczędności jednorazowo i 75% oszczędności w 120 miesięcznych ratach (można zdecydować się na większą liczbę rat). Można też wypłacić 100% oszczędnośc w minimum 120 miesięcznych ratach. Uczestnik PPK może także zdecydować o jednorazowej wypłacie zgromadzonych oszczędności albo o wypłacie w dowolnej liczbie rat - mniejszej niż 120, jednak wówczas będzie zobowiązany do zapłaty tzw. „podatku Belki”.
Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może także przekazać środki ze swojego rachunku PPK na rachunek małżeński i wypłacać je w formie świadczenia małżeńskiego bądź przekazać te środki do zakładu ubezpieczeń, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez bank albo na rachunek lokaty terminowej prowadzony w SKOK. Aby skorzystać z tych rozwiązań, trzeba jednak spełnić wymagania określone w ustawie o PPK. W przypadku świadczenia małżeńskiego małżonek uczestnika PPK musi mieć zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, także musi mieć ukończone 60 lat oraz małżonkowie muszą wspólnie oświadczyć, że chcą skorzystać z tej formy wypłaty.
Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń jest możliwa, jeśli uczestnik PPK zawarł z tym zakładem umowę, na podstawie której - po osiągnięciu 60. roku życia - nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.
Natomiast wypłaty transferowej na rachunek lokaty można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, czyli wypłacając: 1) 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo 2) 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Warto przy tym pamiętać, że wyżej wymienione formy korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku PPK dotyczą całości środków z tego rachunku.
Decyzję o wypłacie środków z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia warto dobrze przemyśleć. Jeśli bowiem uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę z PPK po osiągnięciu tego wieku, to - bez względu na to, ile rachunków PPK posiada - na żaden z nich nie wpłyną już nowe środki z tytułu wpłat do PPK, jednorazowej wpłaty powitalnej ani dopłat rocznych. O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika instytucja finansowa niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR. Następnie PFR, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, niezwłocznie informuje o tym inne instytucje finansowe, które - niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR - informują o wypłacie podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK. Otrzymanie wskazanej wyżej informacji spowoduje, że na rachunek uczestnika PPK nie wpłynie już żadna wpłata ani dopłata roczna.
Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK
Podstawa prawna:
ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.).
