Uprawnienie do udzielenia kredytu hipotecznego uczestnikowi PPK

W przepisach ustawy o kredycie hipotecznym zastrzeżono, że działalność gospodarcza, której przedmiotem jest udzielanie lub dawanie przyrzeczenia udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego, może być wykonywana wyłącznie przez kredytodawców. Zgodnie z definicją zawartą w tej ustawie, „kredytodawcą” jest: 1) bank krajowy - w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, 2) oddział banku zagranicznego - w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 prawa bankowego, 3) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 prawa bankowego, prowadząca działalność transgraniczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 tej ustawy, 4) oddział instytucji kredytowej - w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 prawa bankowego bądź 5) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) - które w zakresie swojej działalności gospodarczej udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

Jeżeli uczestnik PPK ubiega się o przyznanie kredytu przez podmiot, który nie jest „kredytodawcą” w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, to nie jest to „kredyt hipoteczny” uprawniający do skorzystania z wypłaty na wkład własny.

Przykład. Uczestnik PPK chce kupić mieszkanie za granicą oraz sfinansować część związanych z tym wydatków ze środków ze swojego rachunku PPK. Jeżeli kredyt, o który się ubiega, nie jest „kredytem hipotecznym” w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym, uczestnik PPK nie może skorzystać z wypłaty z rachunku PPK na preferencyjnych zasadach, w celu pokrycia wkładu własnego. W takim przypadku uczestnik PPK może ew. skorzystać ze zwrotu z rachunku PPK (zwrot nie wymaga podania celu wycofania środków), ale zwrot – w przeciwieństwie do wypłaty środków na pokrycie wkładu własnego – wiąże się z pomniejszeniami (uczestnik PPK nie otrzyma całości środków ze swojego rachunku PPK). Należy także pamiętać, że zwrot nie może być częściowy – zawsze obejmuje całość środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika.

Zawarcie umowy przez uczestnika PPK z instytucją finansową

W przypadku wypłaty w celu pokrycia wkładu własnego, umowa zawarta przez uczestnika PPK z instytucją finansową określa się: 1) inwestycję, która ma być sfinansowana z kredytu, 2) zasady i terminy wypłaty oraz 3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu: nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków oraz nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

W przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego, wypłaty dokonuje się na rachunek bankowy (lub rachunek w SKOK) uczestnika PPK wskazany we wniosku, a w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy (lub rachunek w SKOK) zbywcy praw.