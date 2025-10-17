Aktualizacja: 17.10.2025 12:57 Publikacja: 17.10.2025 11:42
Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się od mocnych spadków.
Początek sesji na krajowym parkiecie przynosi pogłębienie czwartkowych spadków, co wpisuje się w negatywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Blisko godzinę od rozpoczęcia notowań indeks WIG20 znajdował się ponad 1,6 proc. pod kreską. Co gorsza, wraz z upływem kolejnych minut przewaga sprzedających była coraz większa.
Postawa inwestorów w Warszawie wpisuje się w fatalne nastroje na zagranicznych giełdach. Wyprzedaż najpierw objęła azjatyckie parkiety. Negatywne nastroje zdominowały również handel na europejskich rynkach, gdzie inwestorzy ruszyli do pozbywania się akcji. W efekcie, spadki głównych indeksów przekraczają nawet 2 proc., czego przykładem jest m.in. niemiecki DAX. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decyduje w dużej mierze geopolityka. Głównym wyzwaniem są napięcia handlowe na linii USA–Chiny, które eskalowały w ostatnich dniach. Do tego doszły też obawy o stabilność sektora bankowego w USA, po ujawnieniu kłopotów finansowych kilku banków regionalnych.
Spadki w Warszawie zawdzięczamy przede wszystkim wzmożonej podaży akcji spółek z indeksu WIG20, z których większość notowana jest pod kreską. Uwaga sprzedających skierowana jest przede wszystkim na akcje PGE i CD Projektu, co skutkuje najgłębszymi spadkami w indeksie, sięgającymi blisko 3 proc. Na celowniku znalazły się także papiery banków, które pogłębiają czwartkową korektę. Wyprzedaż nie ominęła również akcji państwowych gigantów, jak KGHM i Orlen, choć zasięg spadków w ich przypadku jest mniej znaczący. Jednocześnie negatywnym nastrojom skutecznie opierają się walory Budimeksu i CCC.
Przecena nie oszczędza spółek szerokiego rynku, stąd wyraźna przewaga przecenionych walorów. Wśród drożejących firm pozytywnie wyróżniają się akcje spółek ukraińskich, notujące nawet dwucyfrowe wzrosty kursów w nadziei na zakończenie Ukrainy z Rosją. Jednocześnie najmocniej zniżkuje Onde schodząc ponad 8 proc. pod kreskę i wyznaczając nowy kilkuletni dołek notowań.
