Aktualizacja: 17.10.2025 12:57 Publikacja: 17.10.2025 11:32
Foto: Adobe Stock
Pogorszenie globalnych nastrojów i, co za tym idzie, spadek zaufania inwestorów do ryzykownych aktywów sprawiły, że notowania krajowej waluty znów znalazły się pod presją. Najmocniej złoty traci w stosunku do euro, które przed południem zwyżkowało do 4,26 zł. Mniej zauważalne zwyżki notuje dolar, który umocnił się do 3,64 zł. Jednocześnie mocniej poszybowały w górę notowania franka szwajcarskiego, za którego płacono prawie 4,61 zł.
O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decyduje w dużej mierze geopolityka. Głównym wyzwaniem są napięcia handlowe na linii USA–Chiny, które eskalowały w ostatnich dniach, wzniecając obawy o wojnę handlową. Do tego doszły też obawy o stabilność sektora bankowego w USA, po ujawnieniu kłopotów finansowych kilku banków regionalnych. – Na globalnych rynkach akcji pojawiła się większa nerwowość po tym, jak wczoraj Wall Street wróciła do spadków, a na rynku pojawił się nowy wątek w postaci problemów regionalnych banków w USA, który może ewoluować. Poza tym coraz większe obawy inwestorów są związane ze scenariuszami w relacjach USA–Chiny (jak potoczą się rozmowy w sprawie metali ziem rzadkich, czy Trump narzuci gigantyczne cła?), ale i też trwającym już 17 dni goverment shutdown - wskazuje w komentarzu porannym Maciej Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pogorszenie globalnych nastrojów i, co za tym idzie, spadek zaufania inwestorów do ryzykownych aktywów sprawiły, że notowania krajowej waluty znów znalazły się pod presją. Najmocniej złoty traci w stosunku do euro, które przed południem zwyżkowało do 4,26 zł. Mniej zauważalne zwyżki notuje dolar, który umocnił się do 3,64 zł. Jednocześnie mocniej poszybowały w górę notowania franka szwajcarskiego, za którego płacono prawie 4,61 zł.
Partner serwisu PayPal pomyłkowo wyemitował stablecoiny warte łącznie 300 bln dolarów. Po 20 minutach je zniszczył.
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Złoty w środę zyskiwał na wartości. Pomogła poprawa nastrojów na globalnych rynkach i słabszy dolar.
Złoty o poranku zyskiwał wobec dolara. To pokłosie słabszej amerykańskiej waluty również w ujęciu globalnym.
Piątek na rynku walutowym przebiegał w stosunkowo spokojnej atmosferze. Wygranym tygodnia jest zaś dolar.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Złoty w piątkowy poranek notował niewielkie zmiany. Ostatnie dni nie były jednak dla niego łaskawe.
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas