Jeśli chodzi o najważniejsze waluty, złoty lekko zniżkuje jedynie do dolara, który już trzeci dzień z rzędu umacnia się na globalnym rynku. Przed południem kurs dolara do złotego zwyżkował do poziomu 3,66 zł. Jednocześnie notowania euro ustabilizowały się w pobliżu poziomu 4,25 zł. Niewielkie zmiany notuje również frank szwajcarski, za którego płacono nieco ponad 4,57 zł.

Rynek wstrzymuje oddech przed decyzją RPP

Kluczowym wydarzeniem, które może potencjalnie zachwiać notowaniami złotego, jest dzisiejsza decyzja RPP. Rynek raczej skłania się ku temu, że Rada pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie, ale nie ma odnośnie do tego całkowitej pewności. Część ekonomistów liczy się z możliwością kolejnej obniżki, co zapewne nie pozostałoby bez wpływu na notowania krajowej waluty. – Dziś rynki powinny zostać obudzone przez RPP, bo brak konsensusu co do wyniku tego posiedzenia Rady sam w sobie jest powodem, by oczekiwać jakiejś reakcji rynku. Jak się wydaje, wśród inwestorów przewagę mają ci, którzy cięcia spodziewają się dopiero w listopadzie. Potencjał do ruchu jest więc większy przy gołębim zaskoczeniu. Wówczas rynki będą skore do wycenienia kolejnych obniżek stóp jeszcze w 2025 r. – wskazują w komentarzu porannym ekonomiści Banku Pekao.