Poniedziałkowa słabość notowań złotego wpisuje się w nastroje globalne, gdzie głównym tematem przyciągającym uwagę inwestorów jest pogłębiający się kryzys polityczny we Francji. Efektem jest spadek wartości euro. Pogorszenie nastrojów na rynkach w naszej części świata, skutkujące jednocześnie umocnieniem dolara, bije również w notowania złotego. Najmocniej krajowa waluta traci w odniesieniu do dolara, który przed południem poszybował w górę do prawie 3,65 zł. Jednocześnie zachowuje się stabilnie w stosunku do euro, za które płacono ok. 4,25 zł. Nieco więcej kosztuje frank szwajcarski, który umocnił się do 4,56 zł.

Upadek rządu we Francji. Euro w dół

Misja utworzenia nowego francuskiego rządu przez Sebastiena Lecorna zakończyła się niepowodzeniem. Nowy premier dziś rano podał się do dymisji. Pogłębiający się kryzys polityczny we Francji nie pozostaje bez wpływu na notowania euro, które po informacji o upadku kolejnego francuskiego rządu wyraźnie osłabiło się względem dolara. – EURUSD traci bardzo mocno na wartości i znajduje się już niemal przy poziomie 1,1660, najniżej od 26 września. Rezygnacja nowego premiera we Francji powoduje bardzo dużą niepewność co do przyszłości i sugeruje możliwe zwołanie przyspieszonych wyborów – wskazuje w komentarzu porannym Michał Stajniak, analityk XTB.