Biurowce będą teraz działać jako Nowa Arkońska. Ich łączna powierzchnia najmu to niemal 11,2 tys. mkw.

Od biura na strychu do prestiżowego adresu

Przejęte przez spółkę GetResponse Properties (powiązana z GetResponse – dostawcą platformy do email marketingu i zarządzania kampaniami online) biurowce zostaną wyremontowane. W planach jest m.in. modernizacja powierzchni i wymiana instalacji, co podniesie ich standard energetyczny. Partnerem w tym przedsięwzięciu będzie firma Torus, która przed laty wybudowała cały kompleks biurowy. Spółka będzie też odpowiadać za zarządzanie obiektami.

– Nasza firma – GetResponse przez 27 lat działalności na rynku przeszła drogę od biura na strychu do jednego z najbardziej prestiżowych biurowych adresów w Gdańsku. Po drodze, przez 12 lat nasza firmowa codzienność toczyła się na Arkońskiej. Byliśmy tam szczęśliwi i teraz chcemy zaproponować powierzchnie biurowe w nowej odsłonie innym przedsiębiorcom – mówi cytowana w komunikacie Aleksandra Grabowska, prezes GetResponse Properties.

Miejsce to jest doskonale skomunikowane – znajduje się w pobliżu głównej arterii miasta, niedaleko przystanku kolejki SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, a także dworca PKP/SKM Gdańsk Oliwa. Tuż obok działa hotel z zapleczem do organizacji szkoleń i konferencji oraz przedszkole. W okolicy powstało wiele punktów gastronomicznych i usługowych. Powstają też osiedla mieszkaniowe.