Arkońska Business Park w Gdańsku. Dwa biurowce w nowych rękach

Dwa budynki w gdańskim kompleksie Arkońska Business Park kupiła spółka GetResponse Properties. Biurowce przejdą remont.

Publikacja: 06.10.2025 12:33

Dwa budynki Nowej Arkońskiej oferują ponad 11,1 tys. mkw. powierzchni komercyjnej

Foto: mat.prasowe

Foto: mat.prasowe

Biurowce będą teraz działać jako Nowa Arkońska. Ich łączna powierzchnia najmu to niemal 11,2 tys. mkw.

Od biura na strychu do prestiżowego adresu

Przejęte przez spółkę GetResponse Properties (powiązana z GetResponse – dostawcą platformy do email marketingu i zarządzania kampaniami online) biurowce zostaną wyremontowane. W planach jest m.in. modernizacja powierzchni i wymiana instalacji, co podniesie ich standard energetyczny. Partnerem w tym przedsięwzięciu będzie firma Torus, która przed laty wybudowała cały kompleks biurowy. Spółka będzie też odpowiadać za zarządzanie obiektami.

– Nasza firma – GetResponse przez 27 lat działalności na rynku przeszła drogę od biura na strychu do jednego z najbardziej prestiżowych biurowych adresów w Gdańsku. Po drodze, przez 12 lat nasza firmowa codzienność toczyła się na Arkońskiej. Byliśmy tam szczęśliwi i teraz chcemy zaproponować powierzchnie biurowe w nowej odsłonie innym przedsiębiorcom – mówi cytowana w komunikacie Aleksandra Grabowska, prezes GetResponse Properties.

Miejsce to jest doskonale skomunikowane – znajduje się w pobliżu głównej arterii miasta, niedaleko przystanku kolejki SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, a także dworca PKP/SKM Gdańsk Oliwa. Tuż obok działa hotel z zapleczem do organizacji szkoleń i konferencji oraz przedszkole. W okolicy powstało wiele punktów gastronomicznych i usługowych. Powstają też osiedla mieszkaniowe.

Elastyczne moduły biurowe. Dla mniejszych i większych firm

Dwa budynki Nowej Arkońskiej oferują ponad 11,1 tys. mkw. powierzchni komercyjnej. Do dyspozycji najemców jest też parking ze 152 miejscami.

– Część powierzchni chcemy zaoferować mniejszym firmom, które działając w szybko zmieniających się realiach rynkowych, potrzebują elastyczności – mówi Aleksandra Grabowska. – Biuro szyte na miarę, w nowym budynku, zazwyczaj jest wynajmowane na minimum pięć lat. Ta perspektywa czasowa i finansowa jest nieosiągalna dla wielu mniejszych firm, które też chcą mieć biura w nowoczesnych kompleksach i w atrakcyjnej lokalizacji. Chcemy wypełnić tę niszę - dodaje. 

W jednym z biurowców planowana jest sala fitness, z której korzystać będą mogli pracownicy biurowca, jak też mieszkańcy dzielnicy. Nowa Arkońska będzie przystosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami.

Nowe otwarcie. Torus wraca do Arkońskiej

Za remont budynków odpowiada firma Torus, która je wybudowała i w przeszłości zarządzała nimi.

– Można powiedzieć, że znamy te budynki od podszewki. Wiemy, co należy zrobić, aby przywrócić im świetność. Arkońska Business Park to był nasz pierwszy duży projekt deweloperski. Z perspektywy czasu wiemy, jakie rozwiązania się świetnie sprawdziły, a co – przy zastosowaniu aktualnej technologii – możemy zrobić lepiej – mówi Sławomir Gajewski, przewodniczący rady nadzorczej w firmie Torus. – Poza oczywistymi ulepszeniami, takimi jak remont pokryć dachowych, planujemy wymianę systemu HVAC, nowy BMS do zarządzania budynkami oraz wymianę wszystkich opraw na LED, co spowoduje istotne zwiększenie efektywności energetycznej - zapowiada. 

Remont budynków ma się zakończyć pod koniec 2026 r.

Biurowce będą teraz działać jako Nowa Arkońska. Ich łączna powierzchnia najmu to niemal 11,2 tys. mkw.

Od biura na strychu do prestiżowego adresu

