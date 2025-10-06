Aktualizacja: 06.10.2025 13:53 Publikacja: 06.10.2025 12:33
Biurowce będą teraz działać jako Nowa Arkońska. Ich łączna powierzchnia najmu to niemal 11,2 tys. mkw.
Przejęte przez spółkę GetResponse Properties (powiązana z GetResponse – dostawcą platformy do email marketingu i zarządzania kampaniami online) biurowce zostaną wyremontowane. W planach jest m.in. modernizacja powierzchni i wymiana instalacji, co podniesie ich standard energetyczny. Partnerem w tym przedsięwzięciu będzie firma Torus, która przed laty wybudowała cały kompleks biurowy. Spółka będzie też odpowiadać za zarządzanie obiektami.
– Nasza firma – GetResponse przez 27 lat działalności na rynku przeszła drogę od biura na strychu do jednego z najbardziej prestiżowych biurowych adresów w Gdańsku. Po drodze, przez 12 lat nasza firmowa codzienność toczyła się na Arkońskiej. Byliśmy tam szczęśliwi i teraz chcemy zaproponować powierzchnie biurowe w nowej odsłonie innym przedsiębiorcom – mówi cytowana w komunikacie Aleksandra Grabowska, prezes GetResponse Properties.
Miejsce to jest doskonale skomunikowane – znajduje się w pobliżu głównej arterii miasta, niedaleko przystanku kolejki SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, a także dworca PKP/SKM Gdańsk Oliwa. Tuż obok działa hotel z zapleczem do organizacji szkoleń i konferencji oraz przedszkole. W okolicy powstało wiele punktów gastronomicznych i usługowych. Powstają też osiedla mieszkaniowe.
Dwa budynki Nowej Arkońskiej oferują ponad 11,1 tys. mkw. powierzchni komercyjnej. Do dyspozycji najemców jest też parking ze 152 miejscami.
– Część powierzchni chcemy zaoferować mniejszym firmom, które działając w szybko zmieniających się realiach rynkowych, potrzebują elastyczności – mówi Aleksandra Grabowska. – Biuro szyte na miarę, w nowym budynku, zazwyczaj jest wynajmowane na minimum pięć lat. Ta perspektywa czasowa i finansowa jest nieosiągalna dla wielu mniejszych firm, które też chcą mieć biura w nowoczesnych kompleksach i w atrakcyjnej lokalizacji. Chcemy wypełnić tę niszę - dodaje.
W jednym z biurowców planowana jest sala fitness, z której korzystać będą mogli pracownicy biurowca, jak też mieszkańcy dzielnicy. Nowa Arkońska będzie przystosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami.
Za remont budynków odpowiada firma Torus, która je wybudowała i w przeszłości zarządzała nimi.
– Można powiedzieć, że znamy te budynki od podszewki. Wiemy, co należy zrobić, aby przywrócić im świetność. Arkońska Business Park to był nasz pierwszy duży projekt deweloperski. Z perspektywy czasu wiemy, jakie rozwiązania się świetnie sprawdziły, a co – przy zastosowaniu aktualnej technologii – możemy zrobić lepiej – mówi Sławomir Gajewski, przewodniczący rady nadzorczej w firmie Torus. – Poza oczywistymi ulepszeniami, takimi jak remont pokryć dachowych, planujemy wymianę systemu HVAC, nowy BMS do zarządzania budynkami oraz wymianę wszystkich opraw na LED, co spowoduje istotne zwiększenie efektywności energetycznej - zapowiada.
Remont budynków ma się zakończyć pod koniec 2026 r.
