Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Warszawa. Office House odda miastu zielone ciepło

Biurowiec w warszawskim kompleksie Towarowa 22 jest pierwszym w Polsce nowym budynkiem, który stawia na wykorzystanie ciepła odpadowego.

Publikacja: 09.09.2025 12:17

Biurowiec Office House dzieli się ciepłem z Warszawą

Biurowiec Office House dzieli się ciepłem z Warszawą

Foto: mat.prasowe

aig

Office House to pierwszy gotowy budynek w kompleksie Towarowa 22 powstającym w miejscu dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego w Warszawie. Jest to inwestycja firm AFI, Echo Investment i Archicom.

Zielony biurowiec, który oszczędza energię

Biurowiec dostarczył na stołeczny rynek 32 tys. mkw. powierzchni do pracy. Pierwsi najemcy już wprowadzili się do budynku. Na parterze niedługo będą otwarte restauracje. Do końca 2026 roku w sąsiedztwie biurowca powstanie nowy park.

Czytaj więcej

Ograniczona podaż i wysokie koszty przeprowadzek sprawiają, że najemcy w regionach najczęściej decyd
Nieruchomości
Popyt na biura nakręcają renegocjacje umów

W certyfikacji BREEAM (Outstanding) Office House dostał ocenę 97,9 proc. – Rekordowy wynik to efekt zastosowania innowacyjnych technologii i urządzeń z zakresu zrównoważonego budownictwa. Jedną z nich jest zagospodarowanie ciepła odpadowego z systemu klimatyzacji budynku – mówią przedstawiciele inwestora.

Jak informuje Maciej Brzeziński z AFI Poland, zapotrzebowanie biurowca Office House na energię pierwotną jest o 32 proc. mniejsze niż w tradycyjnych budynkach. – Energooszczędność to nie tylko niższe rachunki, ale też spełnienie ambitnego celu klimatycznego, jakim jest zeroemisyjność gospodarki w UE do 2050 roku. Takie rozwiązania jak wykorzystanie ciepła odpadowego, ale także retencja wody opadowej czy wykorzystanie materiałów z recyklingu pozwalają na ograniczenie wpływu na środowisko, adaptację do zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej – tłumaczy Maciej Brzeziński.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Na rynku flex w Polsce rozwija się subskrypcyjny model biura, w którym firmy korzystają z dostępu do
Nieruchomości
Rynek elastycznych biur przyspiesza. Ile kosztują flexy?

Budynek jak mikroelektrociepłownia

– Ciepło odpadowe z klimatyzacji typowego budynku trafia do atmosfery. Dzięki technologii „węzeł hybrydowy – prosument ciepła” produkcja ciepła i chłodu w biurowcu Office House jest ze sobą skojarzona. Główne atuty to obniżenie wpływu na środowisko, uniezależnianie się od konwencjonalnych źródeł energii, a także wydajność i korzyści ekonomiczne. Nadwyżka ciepła trafia do miejskiej sieci zarządzanej przez Veolia Energia Warszawa – informuje cytowany w komunikacie Piotr Ulicki, dyrektor handlowy i członek zarządu Veolia Energia Warszawa. – „Węzeł hybrydowy – prosument ciepła” to rewolucja w zarządzaniu energią w biurowcach. Łączy miejskie ciepło z lokalnymi źródłami odnawialnymi, tworząc system, który nie tylko oszczędza, ale i produkuje energię. To jak podniesienie rangi budynku do poziomu mikroelektrociepłowni.

Czytaj więcej

Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie
Nieruchomości
Biura premium są jak magnes. Centrum kontra inne dzielnice

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym częściowo wytwarzaną na miejscu przez panele fotowoltaiczne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura ESG

Office House to pierwszy gotowy budynek w kompleksie Towarowa 22 powstającym w miejscu dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego w Warszawie. Jest to inwestycja firm AFI, Echo Investment i Archicom.

Zielony biurowiec, który oszczędza energię

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Oferta mieszkań używanych maleje, ale sprzedający wciąż godzą się na rabaty
Nieruchomości
Ile za mieszkanie z drugiej ręki
Powierzchnie handlowo-usługowe oferuje 68 proc. biurowców w Warszawie.
Nieruchomości
Na zakupy do biurowca. Jak w dwa lata zmienił się rynek w Warszawie?
Wrocławskie biura Ace of Space
Nieruchomości
Biura Ace of Space we wrocławskiej Renomie z supercertyfikatem
Podaż nowych mieszkań jest wciąż bardzo duża
Nieruchomości
Deweloperzy w lepszych nastrojach. Ceny mieszkań podskoczą?
Oferta nowych mieszkań w największych miastach wciąż jest bardzo bogata
Nieruchomości
Mieszkanie dla singla, dla pary, dla rodziny. To dobry czas na szukanie lokalu?
Reklama
Reklama
e-Wydanie