Biurowiec Office House dzieli się ciepłem z Warszawą

Office House to pierwszy gotowy budynek w kompleksie Towarowa 22 powstającym w miejscu dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego w Warszawie. Jest to inwestycja firm AFI, Echo Investment i Archicom.

Zielony biurowiec, który oszczędza energię

Biurowiec dostarczył na stołeczny rynek 32 tys. mkw. powierzchni do pracy. Pierwsi najemcy już wprowadzili się do budynku. Na parterze niedługo będą otwarte restauracje. Do końca 2026 roku w sąsiedztwie biurowca powstanie nowy park.

W certyfikacji BREEAM (Outstanding) Office House dostał ocenę 97,9 proc. – Rekordowy wynik to efekt zastosowania innowacyjnych technologii i urządzeń z zakresu zrównoważonego budownictwa. Jedną z nich jest zagospodarowanie ciepła odpadowego z systemu klimatyzacji budynku – mówią przedstawiciele inwestora.

Jak informuje Maciej Brzeziński z AFI Poland, zapotrzebowanie biurowca Office House na energię pierwotną jest o 32 proc. mniejsze niż w tradycyjnych budynkach. – Energooszczędność to nie tylko niższe rachunki, ale też spełnienie ambitnego celu klimatycznego, jakim jest zeroemisyjność gospodarki w UE do 2050 roku. Takie rozwiązania jak wykorzystanie ciepła odpadowego, ale także retencja wody opadowej czy wykorzystanie materiałów z recyklingu pozwalają na ograniczenie wpływu na środowisko, adaptację do zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej – tłumaczy Maciej Brzeziński.