Aktualizacja: 09.09.2025 13:16 Publikacja: 09.09.2025 12:17
Biurowiec Office House dzieli się ciepłem z Warszawą
Foto: mat.prasowe
Office House to pierwszy gotowy budynek w kompleksie Towarowa 22 powstającym w miejscu dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego w Warszawie. Jest to inwestycja firm AFI, Echo Investment i Archicom.
Biurowiec dostarczył na stołeczny rynek 32 tys. mkw. powierzchni do pracy. Pierwsi najemcy już wprowadzili się do budynku. Na parterze niedługo będą otwarte restauracje. Do końca 2026 roku w sąsiedztwie biurowca powstanie nowy park.
W certyfikacji BREEAM (Outstanding) Office House dostał ocenę 97,9 proc. – Rekordowy wynik to efekt zastosowania innowacyjnych technologii i urządzeń z zakresu zrównoważonego budownictwa. Jedną z nich jest zagospodarowanie ciepła odpadowego z systemu klimatyzacji budynku – mówią przedstawiciele inwestora.
Jak informuje Maciej Brzeziński z AFI Poland, zapotrzebowanie biurowca Office House na energię pierwotną jest o 32 proc. mniejsze niż w tradycyjnych budynkach. – Energooszczędność to nie tylko niższe rachunki, ale też spełnienie ambitnego celu klimatycznego, jakim jest zeroemisyjność gospodarki w UE do 2050 roku. Takie rozwiązania jak wykorzystanie ciepła odpadowego, ale także retencja wody opadowej czy wykorzystanie materiałów z recyklingu pozwalają na ograniczenie wpływu na środowisko, adaptację do zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej – tłumaczy Maciej Brzeziński.
– Ciepło odpadowe z klimatyzacji typowego budynku trafia do atmosfery. Dzięki technologii „węzeł hybrydowy – prosument ciepła” produkcja ciepła i chłodu w biurowcu Office House jest ze sobą skojarzona. Główne atuty to obniżenie wpływu na środowisko, uniezależnianie się od konwencjonalnych źródeł energii, a także wydajność i korzyści ekonomiczne. Nadwyżka ciepła trafia do miejskiej sieci zarządzanej przez Veolia Energia Warszawa – informuje cytowany w komunikacie Piotr Ulicki, dyrektor handlowy i członek zarządu Veolia Energia Warszawa. – „Węzeł hybrydowy – prosument ciepła” to rewolucja w zarządzaniu energią w biurowcach. Łączy miejskie ciepło z lokalnymi źródłami odnawialnymi, tworząc system, który nie tylko oszczędza, ale i produkuje energię. To jak podniesienie rangi budynku do poziomu mikroelektrociepłowni.
Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym częściowo wytwarzaną na miejscu przez panele fotowoltaiczne.
Źródło: rp.pl
