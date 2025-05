Biura premium są jak magnes. Centrum kontra inne dzielnice

Centrum Warszawy kontra inne dzielnice

W I kw. 2025 r. współczynnik pustostanów na warszawskim rynku biur to 10,5 proc. Pod koniec 2024 r. było to 10,6 proc., a w I kwartale 2024 r. - 11 proc.

- Ale to tylko pozorna stabilizacja – zaznaczają analitycy JLL. - Na rynku biur coraz wyraźniej rysuje się postępująca polaryzacja, której wyznacznikiem jest poziom pustostanów. Przy wyborze biura najemcy w dalszym ciągu stawiają na jakość i doskonałą lokalizację. Najlepsze biurowce mają mniej wolnej powierzchni.

Poziom pustostanów w strefach centralnych stolicy w I kwartale to 7,4 proc., a w najlepszych biurowcach w tym rejonie – tylko 5,4 proc. Podobnie jest w strefach poza centrum: w budynkach premium pustostany to 9,7 proc., podczas gdy wskaźnik liczony dla wszystkich obiektów w tym rejonie wyniósł 13 proc.

- Biorąc pod uwagę planowane do końca roku relokacje najemców do stref centralnych, poziom pustostanów poza centrum pozostanie na tym poziomie, mimo braku nowej podaży. Czynnikiem, który przyczyni się do spadku dostępności biur w dłuższej perspektywie, będzie wycofywanie starszych obiektów z oferty najmu – wyjaśniają eksperci JLL.

Inwestorzy lubią biura w Polsce

Wartość inwestycji na warszawskim rynku biur w I kw. 2025 r. to 175 mln euro, o 67 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2024 r. – podają autorzy raportu.