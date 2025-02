- The Bridge to most między historią a współczesnością, co odzwierciedla się w jego architekturze łączącej zabytkowy gmach dawnego Domu Wydawniczego Bellona z 40-piętrowym wieżowcem – wyjaśniają przedstawiciele spółki Ghelamco, dewelopera warszawskiego kompleksu.

Budowa na ostatniej prostej

W sumie oba budynki dostarczą na rynek 52 tys. mkw. powierzchni biurowej. - Ciekawym elementem wystroju będzie wyeksponowana odrestaurowana maszyna wydawnicza, co ma przypominać o historii tego miejsca – istniejących tu wcześniej Wojskowych Zakładach Graficznych – opowiadają przedstawiciele dewelopera.

Za projekt biurowego kompleksu The Bridge odpowiadają holenderska pracownia UNStudio i Polsko-Belgijska Pracownia Architektury PROJEKT.

Kompleks ma być gotowy w kwietniu tego roku.