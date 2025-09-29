Aktualizacja: 29.09.2025 13:11 Publikacja: 29.09.2025 11:20
Po piątkowym odbiciu z początkiem nowego tygodnia złoty wyhamował wzrosty, co oznacza jedynie ograniczone zmiany notowań najważniejszych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 3,64 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono około 4,27 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który utrzymuje się na poziomie nieco ponad 4,57 zł.
Na rynku globalnym wsparciem dla złotego jest słabszy dolar. Amerykańska waluta, która wróciła do łask w zeszłym tygodniu w poniedziałek znów zniżkuje względem euro, co przekłada się na powrót notowań pary EURUSD powyżej 1,17. Z punktu widzenia krajowej waluty w kolejnych dniach większego znaczenia nabiorą czynniki lokalne. Przede wszystkim wstępne dane GUS o inflacji za wrzesień, co zdaniem ekonomistów Banku Pekao ma szansę podsycić zakłady o cięcie stóp procentowych już w październiku. – Wprawdzie prezes NBP i inni członkowie RPP raczej starali się tonować oczekiwania na taki ruch, to w weekend przypieczętowane zostało zamrożenie cen energii na IV kwartał 2025 (za sprawą podpisu prezydenta) i ewentualna pozytywna niespodzianka w danych o inflacji może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do przyspieszenia cięć – wskazują ekonomiści w komentarzu porannym.
