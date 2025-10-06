04:43
06.10.2025

Atak ukraińskich dronów na skład paliw na Krymie

W składzie pali w Teodozji miało dojść do eksplozji jednego ze zbiorników po ataku ukraińskich dronów. Eksplozje słychać było też w pobliżu lotniska wojskowego w Kaczy. Pojawiły się również doniesienia o ataku dronów na rosyjską jednostkę wojskową w pobliżu Eupatorii. 

04:41
06.10.2025

Od niedzielnego wieczora rosyjskie drony atakowały Charków

Z informacji przekazywanych przez mera miasta, Ihora Terechowa wynika, że w atakach ranne zostały cztery osoby. 

04:39
06.10.2025

W nocy ukraińskie drony atakowały okupowany Krym 

W Eupatorii szczątki strąconego drona spadły na budynki mieszkalne. Eksplozje rozległy się też w Sewastopolu – informuje kanał Krymskij Wieter w serwisie Telegram. 

04:36
06.10.2025

Ukraińskie Siły Powietrzne publikują nagranie ilustrujące strącenie drona-kamikadze przez zestaw Skynex

Skynex to zaawansowany niemiecki system obrony powietrznej krótkiego zasięgu opracowany przez niemiecki koncern Rheinmetall Air Defence. Zestaw może wystrzelić do 1 000 pocisków na minutę na odległość 4 km. 

04:34
06.10.2025

Nocny alarm powietrzny w Kijowie

Alarm został ogłoszony w związku z groźbą ataku rosyjskich dronów. 

04:30
06.10.2025

40 tysięcy odbiorców bez prądu w obwodzie biełgorodzkim po ukraińskim ostrzale

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Prądu pozbawieni są mieszkańcy siedmiu rejonów obwodu biełgorodzkiego. 

04:29
06.10.2025

W nocy działanie zawiesiły lotniska w Jarosławiu i Kałudze

Informacje takie przekazuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej do tymczasowego wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów doszło na lotniskach w Soczi, Niżnym Nowogrodzie i Krasnodarze. 

04:25
06.10.2025

Rosjanie informują o zniszczeniu dziesięciu używanych przez ukraińską armię terminali Starlink w ciągu doby

Z informacji przekazywanych przez rosyjską armię wynika też, że w ciągu doby zniszczonych zostało 67 ukraińskich punktów kontroli dronów. 

04:24
06.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1320 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1320 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1320 dniu wojny

Foto: PAP

04:22
06.10.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1320
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1320