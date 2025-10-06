04:43 Atak ukraińskich dronów na skład paliw na Krymie

W składzie pali w Teodozji miało dojść do eksplozji jednego ze zbiorników po ataku ukraińskich dronów. Eksplozje słychać było też w pobliżu lotniska wojskowego w Kaczy. Pojawiły się również doniesienia o ataku dronów na rosyjską jednostkę wojskową w pobliżu Eupatorii.

04:41 Od niedzielnego wieczora rosyjskie drony atakowały Charków

Z informacji przekazywanych przez mera miasta, Ihora Terechowa wynika, że w atakach ranne zostały cztery osoby.

04:39 W nocy ukraińskie drony atakowały okupowany Krym

W Eupatorii szczątki strąconego drona spadły na budynki mieszkalne. Eksplozje rozległy się też w Sewastopolu – informuje kanał Krymskij Wieter w serwisie Telegram.

04:36 Ukraińskie Siły Powietrzne publikują nagranie ilustrujące strącenie drona-kamikadze przez zestaw Skynex

Skynex to zaawansowany niemiecki system obrony powietrznej krótkiego zasięgu opracowany przez niemiecki koncern Rheinmetall Air Defence. Zestaw może wystrzelić do 1 000 pocisków na minutę na odległość 4 km.

04:34 Nocny alarm powietrzny w Kijowie

Alarm został ogłoszony w związku z groźbą ataku rosyjskich dronów.

04:30 40 tysięcy odbiorców bez prądu w obwodzie biełgorodzkim po ukraińskim ostrzale

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Prądu pozbawieni są mieszkańcy siedmiu rejonów obwodu biełgorodzkiego.

04:29 W nocy działanie zawiesiły lotniska w Jarosławiu i Kałudze

Informacje takie przekazuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej do tymczasowego wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów doszło na lotniskach w Soczi, Niżnym Nowogrodzie i Krasnodarze.

04:25 Rosjanie informują o zniszczeniu dziesięciu używanych przez ukraińską armię terminali Starlink w ciągu doby

Z informacji przekazywanych przez rosyjską armię wynika też, że w ciągu doby zniszczonych zostało 67 ukraińskich punktów kontroli dronów.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1320 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1320 dniu wojny Foto: PAP