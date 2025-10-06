Aktualizacja: 06.10.2025 04:47 Publikacja: 06.10.2025 04:47
W składzie pali w Teodozji miało dojść do eksplozji jednego ze zbiorników po ataku ukraińskich dronów. Eksplozje słychać było też w pobliżu lotniska wojskowego w Kaczy. Pojawiły się również doniesienia o ataku dronów na rosyjską jednostkę wojskową w pobliżu Eupatorii.
Z informacji przekazywanych przez mera miasta, Ihora Terechowa wynika, że w atakach ranne zostały cztery osoby.
W Eupatorii szczątki strąconego drona spadły na budynki mieszkalne. Eksplozje rozległy się też w Sewastopolu – informuje kanał Krymskij Wieter w serwisie Telegram.
Skynex to zaawansowany niemiecki system obrony powietrznej krótkiego zasięgu opracowany przez niemiecki koncern Rheinmetall Air Defence. Zestaw może wystrzelić do 1 000 pocisków na minutę na odległość 4 km.
Alarm został ogłoszony w związku z groźbą ataku rosyjskich dronów.
Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Prądu pozbawieni są mieszkańcy siedmiu rejonów obwodu biełgorodzkiego.
Informacje takie przekazuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej do tymczasowego wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów doszło na lotniskach w Soczi, Niżnym Nowogrodzie i Krasnodarze.
Z informacji przekazywanych przez rosyjską armię wynika też, że w ciągu doby zniszczonych zostało 67 ukraińskich punktów kontroli dronów.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
