Aktualizacja: 06.10.2025 12:13 Publikacja: 06.10.2025 11:47
Na tym zdjęciu opublikowanym przez rosyjską agencję państwową Sputnik wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew odwiedza Uralwagonzawod, główną fabrykę czołgów na Uralu, 22 listopada 2024 r.
Foto: AFP
Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportowe, uniemożliwiając Rosji dostęp do chińskich obrabiarek o dokładności 3-4 mikronów.
„Chiny ograniczyły dostawy zaawansowanego technologicznie sprzętu, choć rzadko się o tym wspomina. Wcześniej można było tam kupić obrabiarki o dokładności 3-4 mikronów, ale teraz nie jest to możliwe. Trzeba uzyskać specjalną licencję eksportową” – powiedział Ildar Nurijew, właściciel firmy Tatpromstan, na forum obróbki metali i technologii addytywnych TEMP (cytowany przez MashTech). Zauważył również, że nawet eksportowi sprzętu już zakupionego w Chinach zaczęły towarzyszyć „nieprzyjemne incydenty”.
Firma Nurijewa specjalizuje się w lokalizacji obrabiarek opartych na chińskiej technologii i postrzega te ograniczenia jako przejaw niechęci Pekinu do rozwijania partnerstwa z rosyjskimi firmami. To, o czym rosyjski przedsiębiorca nie wspomina, to fakt, że rosyjska zbrojeniówka bazuje na chińskich obrabiarkach. Po odmowie współpracy przez głównych dostawców – Koreę Płd. i Tajwan, Rosjanie pozostali zdani na urządzenia z Chin, bo sami nie potrafią takich produkować.
Czytaj więcej
Tajwan jest kolejnym krajem, który zakazał dostawy obrabiarek do Rosji. Tajwańskie ultranowoczesn...
Ograniczenia w dostawach sprzętu precyzyjnego zbiegły się z ogólnym zmniejszaniem się handlu między Chinami i Rosją. Według chińskich danych celnych, na które powołuje się „The Moscow Times”, w sierpniu 2025 r. dostawy chińskich towarów na rynek rosyjski spadły o 16,4 proc. rok do roku. Tendencja jest wyraźnie spadkowa, a dynamika spadku obrotów przyspiesza. Sierpniowy spadek to niemal dwukrotność spadku odnotowanego w lipcu.
W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. handel między oboma krajami spadł o prawie 9 proc., do 1,03 bln juanów (około 145 mld dol.). Rosyjski eksport do Chin spadł o 8,8 proc., a chiński import do Rosji o 8,2 proc.
Czytaj więcej
Tylko w 2025 roku Chińczycy zapłacili o 40 proc. mniej za rosyjski gaz aniżeli odbiorcy w Europie...
Eksperci rosyjskiego Instytutu Gajdara zauważają, że Chiny zmniejszyły zakupy praktycznie wszystkich rodzajów rosyjskich surowców. Od stycznia do maja 2025 r. dostawy ropy spadły o 11 proc., produktów naftowych o 28 proc., LNG o 13 proc., a drewna i węgla o 10 proc.
Na spadek obrotów kluczowy wpływ mają sankcje nałożone przez Zachód na banki, które chcą zarabiać na obsłudze rosyjskich transakcji. Zagrożenie wtórnymi sankcjami USA, czyli brakiem dostępu do rynku amerykańskiego, spowodowało, że transakcji z udziałem rosyjskich firm i osób nie obsługuje już większość chińskich banków. Także banki z innych wspierających rosyjski reżim krajów – jak Turcja, ZEA, Kirgistan, Turkmenistan czy Kazachstan, odmawiają obsługi Rosjan, zakładania rachunków i lokat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportowe, uniemożliwiając Rosji dostęp do chińskich obrabiarek o dokładności 3-4 mikronów.
„Chiny ograniczyły dostawy zaawansowanego technologicznie sprzętu, choć rzadko się o tym wspomina. Wcześniej można było tam kupić obrabiarki o dokładności 3-4 mikronów, ale teraz nie jest to możliwe. Trzeba uzyskać specjalną licencję eksportową” – powiedział Ildar Nurijew, właściciel firmy Tatpromstan, na forum obróbki metali i technologii addytywnych TEMP (cytowany przez MashTech). Zauważył również, że nawet eksportowi sprzętu już zakupionego w Chinach zaczęły towarzyszyć „nieprzyjemne incydenty”.
Nagła dymisja francuskiego premiera Sebastiena Lecornu wywołała przecenę na giełdzie w Paryżu i osłabiła euro
Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych konferencji w naszej części kontynentu, poświęcona globaln...
W tym tygodniu do Warszawy przyjeżdża Herald Ruijters, który w Komisji Europejskiej odpowiada za instrument fina...
Redukcja części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy to jedna z kluczowych zmian, jakie rząd zamierza wynegocjow...
Nowa partia wysokich ceł na importowane towary. Nawet 100 proc. na lekarstwa, i 25 proc. na ciężarówki już w prz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas