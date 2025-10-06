Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportowe, uniemożliwiając Rosji dostęp do chińskich obrabiarek o dokładności 3-4 mikronów.

„Chiny ograniczyły dostawy zaawansowanego technologicznie sprzętu, choć rzadko się o tym wspomina. Wcześniej można było tam kupić obrabiarki o dokładności 3-4 mikronów, ale teraz nie jest to możliwe. Trzeba uzyskać specjalną licencję eksportową” – powiedział Ildar Nurijew, właściciel firmy Tatpromstan, na forum obróbki metali i technologii addytywnych TEMP (cytowany przez MashTech). Zauważył również, że nawet eksportowi sprzętu już zakupionego w Chinach zaczęły towarzyszyć „nieprzyjemne incydenty”.

Bez obrabiarek dla rosyjskiej zbrojeniówki

Firma Nurijewa specjalizuje się w lokalizacji obrabiarek opartych na chińskiej technologii i postrzega te ograniczenia jako przejaw niechęci Pekinu do rozwijania partnerstwa z rosyjskimi firmami. To, o czym rosyjski przedsiębiorca nie wspomina, to fakt, że rosyjska zbrojeniówka bazuje na chińskich obrabiarkach. Po odmowie współpracy przez głównych dostawców – Koreę Płd. i Tajwan, Rosjanie pozostali zdani na urządzenia z Chin, bo sami nie potrafią takich produkować.

Ograniczenia w dostawach sprzętu precyzyjnego zbiegły się z ogólnym zmniejszaniem się handlu między Chinami i Rosją. Według chińskich danych celnych, na które powołuje się „The Moscow Times”, w sierpniu 2025 r. dostawy chińskich towarów na rynek rosyjski spadły o 16,4 proc. rok do roku. Tendencja jest wyraźnie spadkowa, a dynamika spadku obrotów przyspiesza. Sierpniowy spadek to niemal dwukrotność spadku odnotowanego w lipcu.