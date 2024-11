W marcu władze Tajwanu rozszerzyły listę ograniczeń w eksporcie produktów high-tech do Rosji i na Białoruś o 77 typów maszyn sterowanych numerycznie (CNC), w tym maszyny elektrochemiczne, obróbcze, tokarskie, frezarskie, szlifierskie i inne.

Nie tylko Tajwan zakazał sprzedaży Rosji obrabiarek

W czerwcu Korea Płd. - inny kluczowy eksporter do Rosji maszyn high-tech rozszerzyła o 243 pozycję listę towarów podwójnego zastosowania objętych zakazem eksportu do Rosji i Białorusi. Zaktualizowana lista sankcji obejmuje sprzęt do cięcia metalu, elementy optyczne i czujniki. Dokument wszedł w życie pod koniec lata, w wyniku czego liczba południowokoreańskich towarów objętych zakazem eksportu do Rosji i na Białoruś osiągnęła 1402, co skutecznie pozbawiło rosyjski przemysł obrabiarek produkcji południowokoreańskiej.

W październiku niemiecka telewizja SWR, powołując się na rosyjskie dokumenty celne, podała, że w 2023 roku Rosja zakupiła od Niemiec ponad 300 maszyn sterowanych numerycznie. Maszyny te służą do produkcji sprzętu wojskowego i amunicji.

Dostawcami było ponad 30 niemieckich firm, z których większość zlokalizowana jest na terenie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, gdzie skupionych jest wiele firm inżynieryjnych. Są wśród nich firmy Walter Maschinenbau (Tübingen), Volmer (Biberach), Fein GmbH (Schwäbisch-Gmünd), Heller (Nürtingen) i inne. Wszystkie one są odpowiedzialne za złamanie sankcji i zarabianie na rozpętanej przez Putina wojnie.

Wcześniej, na początku lata, „Financial Times” napisał, że Rosja za pośrednictwem Chin masowo kupuje używane maszyny numeryczne w celu zwiększenia produkcji broni. Według źródeł publikacji powiązane z Moskwą firmy AMG i UMIC zakupiły sprzęt wyprodukowany w Izraelu, Japonii, Korei, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii. Maszyny te zostały najpierw wysłane do Chin, a następnie przekierowane do Rosji.