Bessent stwierdził w wywiadzie dla Fox Business, że Stany Zjednoczone mają 18 „ważnych partnerów handlowych”, z którymi chcą zawrzeć umowy. „Jeśli uda nam się podpisać 10 lub 12 z tych 18 ważnych… to myślę, że moglibyśmy zakończyć to do Labor Day” – powiedział Bessent. „Więc mamy kraje, które zgłaszają się do nas z bardzo dobrymi ofertami” – zapewnił Bessent w Fox Business.

Donald Trump wciąż negocjuje umowy handlowe

Administracja Trumpa jak dotąd ma tylko umowę handlową z Wielką Brytanią i rozejm w wojnie handlowej z Chinami. Sekretarz Bessent powiedział również, że spodziewa się, iż metale ziem rzadkich z Chin zaczną „płynąć” z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Chiny poinformowały w piątek, że zatwierdzą eksport tych minerałów do Stanów Zjednoczonych. „Prezydent Trump i prezydent Xi odbyli rozmowę telefoniczną, a następnie nasze zespoły spotkały się w Londynie, dopracowały to i jestem teraz pewien, że zgodnie z ustaleniami będą one do nas docierać” – powiedział Bessent.

Przedstawiciele Waszyngtonu i Pekinu spotkali się w Genewie, aby omówić kwestie handlowe między oboma krajami w maju, a następnie spotkali się ponownie w Londynie, aby ogłosić ramy wdrożenia rozejmu w wojnie handlowej.

Co z chińskimi metalami ziem rzadkich?

Ministerstwo Handlu Chin poinformowało, że oba kraje potwierdziły szczegóły dotyczące ram wdrażania konsensusu z rozmów handlowych w Genewie. Potwierdziło także, że Chiny zatwierdzą wnioski eksportowe dotyczące kontrolowanych towarów zgodnie z prawem. Nie wspomniało jednak o metalach ziem rzadkich.