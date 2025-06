S&P 500 rósł na początku piątkowej sesji o 0,3 proc. do poziomu 6 156,80 pkt, ustanawiając nowy rekord, który przewyższył poprzedni historyczny szczyt z 19 lutego. Nasdaq Composite również zyskiwał 0,3 proc., osiągając około 20 218, co także jest nowym rekordem. Indeks Dow Jones Industrial Average rósł natomiast o 0,4 proc.

Indeks S&P 500 wzrósł o ponad 20 proc. od dołka z 8 kwietnia, czyli od okresu paniki rynkowej wywołanej cłami Donalda Trumpa. - Rynki znajdowały się w stanie stagnacji. Jest tak dużo pieniędzy, które chcą wpłynąć na rynek, a przez jakiś czas tego nie robiły. Myślę, że jeśli nie ma żadnych negatywnych wiadomości, naturalna siła przyciągania działa na wszystkie te aktywa – powiedział Rick Rieder, główny dyrektor inwestycyjny ds. globalnych obligacji w BlackRock.

Co przyczyniło się do osiągnięcia rekordu przez S&P 500?

S&P 500 osiągnął poprzedni szczyt w lutym, a jego zwyżki napędzały wówczas nadzieje na pro-biznesową politykę Trumpa. Jednakże prezydent postanowił wprowadzić wysokie cła, co wywołało gwałtowny spadek cen akcji z obawy przed globalną recesją. W najniższym punkcie w kwietniu S&P 500 był niemal o 18 proc. niżej od szczytu. Następnie indeks rozpoczął zdumiewające odbicie po tym, jak Trump wycofał się z najsurowszych stawek celnych, a USA rozpoczęły negocjacje w sprawie umów handlowych.

Na nastroje inwestorów pozytywnie wpłynęło to, że USA podpisały umowę handlową z Chinami. Howard Lutnick, amerykański sekretarz skarbu, zapowiedział, że dojdzie wkrótce do podpisania porozumień handlowych z 10 innymi krajami. Chińskie Ministerstwo Handlu stwierdziło w piątek, że oba kraje potwierdziły ramy handlowe, które umożliwią eksport rzadkich minerałów do USA i złagodzą ograniczenia technologiczne.

Inwestorzy analizowali również w piątek wyższy od oczekiwań odczyt preferowanego przez Rezerwę Federalną wskaźnika inflacji. Majowy odczyt indeksu cen wydatków konsumpcyjnych (core PCE) wzrósł o 2,7% rok do roku, podczas gdy ekonomiści ankietowani przez Dow Jones prognozowali wzrost do 2,6%.