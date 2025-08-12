Aktualizacja: 12.08.2025 13:57 Publikacja: 12.08.2025 13:46
Foto: Fotorzepa
O godzinie 14.30 poznamy dane o inflacji w lipcu w USA i dziś będzie to najprawdopodobniej kluczowa informacja dla nastrojów na rynku - zdaniem analityków wyższy od oczekiwań odczyt może wywołać silną negatywną reakcję, stając potencjalnie na przeszkodzie do wycenianych obecnie przez dług niemal trzech obniżek stóp procentowych przed końcem roku. - Trudno oczekiwać, by nawet zgodny z prognozami wzrost inflacji bazowej w USA do 3 proc. rok do roku, a CPI do 2,9 proc. rok do roku wywołał entuzjazm, do tego będzie potrzebne kolejne zaskoczenie niewielką skalą wpływu ceł na ceny - komentuje Kamil Cisowski z DI Xelion.
WIG20 rozpoczął dziś sesję w dobrym stylu, ale kupujący rządzili tylko przez pierwszą godzinę. Indeks dużych spółek wzbijał się maksymalnie do 3024 pkt, czyli w okolice wczorajszego otwarcia, ale kolejne godziny sesji przynoszą pogorszenie notowań WIG20 i zejście w okolice 3000 pkt. Wśród krajowych blue chips najmocniejsze jest PGE, które 2-proc. wzrostem odrabia wczorajsze zniżki. W czołówce są jeszcze Grupa Kęty i Orlen. Dziś jest ostatni dzień na to, by załapać się na 6 zł dywidendy na akcję, wypłacanych przez petrochemiczne przedsiębiorstwo. Na dole tabeli dużych firm znajdziemy Dino Polskę i CD Projekt.
Na rynku walut złoty nieco traci. Dolar kosztuje 3,67 zł, co oznacza 0,2-proc. wzrost. Euro wyceniane jest na 4,26 zł. Kurs głównej pary walutowej utrzymuje się na 1,16.
Po mocnych spadkach we wtorek uncja złota utrzymuje się w okolicach 3345 dolarów. Ropa kosztuje przed południem 63,9 dolarów za baryłkę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O godzinie 14.30 poznamy dane o inflacji w lipcu w USA i dziś będzie to najprawdopodobniej kluczowa informacja dla nastrojów na rynku - zdaniem analityków wyższy od oczekiwań odczyt może wywołać silną negatywną reakcję, stając potencjalnie na przeszkodzie do wycenianych obecnie przez dług niemal trzech obniżek stóp procentowych przed końcem roku. - Trudno oczekiwać, by nawet zgodny z prognozami wzrost inflacji bazowej w USA do 3 proc. rok do roku, a CPI do 2,9 proc. rok do roku wywołał entuzjazm, do tego będzie potrzebne kolejne zaskoczenie niewielką skalą wpływu ceł na ceny - komentuje Kamil Cisowski z DI Xelion.
Po zeszłotygodniowym rajdzie inwestorzy postanowili zrealizować zyski, wykorzystując słabsze nastroje na pozosta...
Indeks blue chips w tym roku zyskał już ponad jedną trzecią. Na jak długo jeszcze starczy paliwa do wzrostów i n...
Wysyp transakcji ABB i SPO, a także spodziewane ożywienie na rynku IPO powodują, że w firmach inwestycyjnych ruc...
Po nieco niemrawym początku czwartkowej sesji popyt mocno rozkręcił się, wynosząc główne indeksy na nowe szczyty...
Zawirowania z cłami, wojna w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie – to wszystko negatywnie wpływa na rynek d...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas