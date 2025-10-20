Z początkiem nowego tygodnia na krajowy parkiet wrócili kupujący, wykorzystując poprawę globalnych nastrojów. Odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 o prawie 1,6 proc, osiągając na zamknięciu sesji poziom nienotowany od sierpnia. Inwestorów handlujących na krajowym rynku do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich giełdach, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do zakupów akcji przecenionych w minionym tygodniu. Kolor zielony zdecydowanie przeważał zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach z naszego regionu. Efektowne zwyżki miały miejsce także na azjatyckich parkietach i w pierwszej fazie handlu za oceanem. Złagodzenie stanowiska prezydenta USA w sprawie ceł, dające nadzieję na amerykańsko-chińskie porozumienie, wniosło więcej optymizmu na rynkach i sprawiło, że inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa.

Reklama Reklama

Największe spółki wróciły do łask. Orlen z nowym rekordem

Na fali powracającego optymizmu drożały akcje niemal wszystkich spółek z segmentu WIG20. Zwyżkom przez większą część sesji przewodziły walory Orlenu, które po krótkiej przerwie wróciły do kontynuacji rajdu, co zaowocowało nowym maksimum notowań i rekordową wyceną firmy na poziomie 107 mld zł. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery PGE i KGHM, które wróciły do łask po solidnej, piątkowej przecenie, niemal równie efektowne odbicie. Chętnych nie brakowało także na akcje banków. Największe powodzenie miały papiery mBanku. Jednocześnie w tyle zostali najwięksi kredytodawcy PKO BP i Pekao. Z poprawy nastrojów nie skorzystali natomiast m. in. posiadacze akcji CD Projektu, które tym razem przyniosły stratę.

Pozytywne nastroje zdominowały również handel na szerokim rynku. W czołówce najefektowniej drożejących walorów znalazły się m. in. JSW i Boryszew.