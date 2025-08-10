W ostatnich latach Europa doświadczyła znaczących fal migracyjnych wywołanych przede wszystkim przez konflikty zbrojne i napięcia geopolityczne. Wojna w Ukrainie, rozpoczęta w 2022 roku, spowodowała gwałtowną eskalację przepływu osób szukających schronienia na zachodzie kontynentu. W wyniku tego konfliktu miliony ludzi musiały opuścić swoje domy, często na krótko lub na dłużej, co obciążyło systemy przyjmujące w wielu państwach UE.

Równocześnie granica z Białorusią stała się miejscem hybrydowych działań, gdzie migranci są wykorzystywani jako narzędzie presji politycznej. Przepływy migracyjne na tej osi mają charakter wymuszony i są ściśle powiązane z napięciami politycznymi i interesami państw trzecich, co stawia wyzwania nie tylko humanitarne, ale i związane z bezpieczeństwem.

Współczesna europejska polityka migracyjna wymaga nowego podejścia do ochrony i solidarności. Jak kształtować politykę migracyjną w czasach niestabilności? Czy Europa jest gotowa na kolejne fale?

Moderatorem panelu będzie Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina, a udział w nim zapowiedzieli: Aleksandra Zapolska, współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Zustricz; Georgia Dimari, pracownik naukowy, Uniwersytet na Krecie; Alessandro Ingaria, burmistrz gminy Priero z Włoch; Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji; Alicija Scerbaite, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy; oraz Róbert Gönczi, analityk Instytutu Badań nad Migracją z Węgier.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025", czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

