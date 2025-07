W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama

Trump chce ukarać kraje wspierające machinę wojenną Putina

Donald Trump oficjalnie poparł ustawę przygotowaną przez senatora Lindseya Grahama, przewidującą wprowadzenie 500-proc. ceł na import z krajów kupujących rosyjskie surowce energetyczne. Inicjatywa ma na celu wywarcie presji na Władimira Putina. Ustawa może wejść w życie już po lipcowej przerwie w Kongresie, a jej poparcie jest ponadpartyjne. Nowy środek nacisku ma zmusić Rosję do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Obniżki wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa

Ministerstwo Aktywów Państwowych chce ograniczyć wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zmiany wprowadzone na wniosek ministra Jakuba Jaworowskiego mają obniżyć wynagrodzenia o kilkanaście proc. Prezes KGHM wskazuje, że to kolejne cięcia na przestrzeni ostatnich lat. Związek Pracodawców BCC podkreśla, że kluczowe jest nie cięcie kosztów, a odpolitycznienie zarządzania tymi firmami.

Reklama

Nowe porozumienie handlowe UE i Ukrainy

Komisja Europejska i Ukraina zawarły nowe porozumienie handlowe, które wprowadza korzystne dla obu stron ramy współpracy gospodarczej. Ukraina zobowiązała się do stopniowego dostosowania swoich standardów produkcji do norm unijnych oraz zwiększenia kwot eksportowych na produkty rolne, takie jak wieprzowina, drób i cukier. To kolejny krok na drodze Kijowa do członkostwa w UE.

Orlen definitywnie zrywa z rosyjską ropą

Orlen zakończył 12-letni kontrakt z rosyjskim Rosnieftem na dostawy ropy do czeskiej rafinerii w Litvinovie. To ostatnia umowa wiążąca polski koncern z rosyjskimi surowcami. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreśla, że było to możliwe dzięki współpracy z rządem i partnerami branżowymi. Rafinerie zostały dostosowane do przerobu innych rodzajów ropy, co pozwoliło na całkowitą niezależność energetyczną od Rosji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.