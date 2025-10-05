Aktualizacja: 05.10.2025 07:08 Publikacja: 05.10.2025 07:07
„Od kilku godzin trwa zmasowany atak na Ukrainę. Ogromne siły zostały zaangażowane do uderzenia na Lwów. Użyto zarówno dronów jak i rakiet. Ciągle operuje nasze oraz sojusznicze lotnictwo bojowe. Jest to jeden z największych ataków od początku wojny.” - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk.
„Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.” - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„Dzisiaj w nocy wróg ponownie zaatakował Zaporoże. Co najmniej dziesięć nalotów na miasto. Jedna osoba zginęła. Dziewięć osób zostało rannych” – podano w komunikacie.
W okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego mieszkańcy są leczenie przeterminowanymi tabletkami, które przywożą raz na dwa miesiące mobilne apteki – informuje Narodowe Centrum Oporu.
"W niektórych wsiach autobus zatrzymuje się tylko na 30 minut. Asortyment jest żałosny – bandaże, jod i kilka paczek wątpliwych tabletek. Poważnych leków albo nie ma, albo są przeterminowane, ale sprzedawane są trzy razy drożej. To nie jest pomoc, a imitacja opieki” – czytamy w komunikacie.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
