07:07 Tomczyk: Ogromne siły zostały zaangażowane do uderzenia na Lwów.

„Od kilku godzin trwa zmasowany atak na Ukrainę. Ogromne siły zostały zaangażowane do uderzenia na Lwów. Użyto zarówno dronów jak i rakiet. Ciągle operuje nasze oraz sojusznicze lotnictwo bojowe. Jest to jeden z największych ataków od początku wojny.” - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk.

07:04 Polska reaguje na rosyjskie ataki. Uruchomiono procedury

„Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.” - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

06:51 Atak na obwód zaporoski. Jedna osoba zginęła

„Dzisiaj w nocy wróg ponownie zaatakował Zaporoże. Co najmniej dziesięć nalotów na miasto. Jedna osoba zginęła. Dziewięć osób zostało rannych” – podano w komunikacie.

06:43 W okupowanym obwodzie donieckim ludziom sprzedaje się przeterminowane leki

W okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego mieszkańcy są leczenie przeterminowanymi tabletkami, które przywożą raz na dwa miesiące mobilne apteki – informuje Narodowe Centrum Oporu.

"W niektórych wsiach autobus zatrzymuje się tylko na 30 minut. Asortyment jest żałosny – bandaże, jod i kilka paczek wątpliwych tabletek. Poważnych leków albo nie ma, albo są przeterminowane, ale sprzedawane są trzy razy drożej. To nie jest pomoc, a imitacja opieki” – czytamy w komunikacie.