Jak układała się w ciągu ostatnich lat współpraca wojskowe z polskimi lotniskami? Jak wyglądała kwestia finansowania? Które lotniska zyskały najwięcej?

Lotniska w Radomiu, Wrocławiu i Krakowie

Jak wyjaśnia portal wnp.pl, współpraca lotnisk w Radomiu, Wrocławiu i Krakowie z wojskiem jest uregulowana umowami.

Lotnisko we Wrocławiu przeszło w zeszłym roku remont i rozbudowę. W ramach prac wykonano m.in. równoległą drogę kołowania, z której będą korzystać także samoloty wojskowe. Krakowskie lotnisko posiada najdłuższą formalną współpracę z wojskiem. Jak podlicza WNP, prawie 10 proc. ruchu lotniczego portu Balice to operacje wojskowe. Lotnisko w Radomiu posiada z kolei 42. Bazę Lotnictwa Szkoleniowego.

Władze lotnisk przekonują, że w najbliższym czasie niezbędne jest przygotowanie uregulowań prawnych, dotyczących współpracy z wojskiem.

„Nikt nie ma wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa państwa ma absolutny priorytet, a sprawna współpraca pomiędzy stroną cywilną i wojskową ma w tym kluczowe znaczenie. Z drugiej strony realizacja wojskowych operacji lotniczych na obiektach cywilnych wiąże się z wymiernymi kosztami (...)” – wyjaśnia prezes Wrocław Airport Karol Przywara.