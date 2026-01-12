Aktualizacja: 12.01.2026 15:07 Publikacja: 12.01.2026 14:14
Jak układała się w ciągu ostatnich lat współpraca wojskowe z polskimi lotniskami? Jak wyglądała kwestia finansowania? Które lotniska zyskały najwięcej?
Jak wyjaśnia portal wnp.pl, współpraca lotnisk w Radomiu, Wrocławiu i Krakowie z wojskiem jest uregulowana umowami.
Lotnisko we Wrocławiu przeszło w zeszłym roku remont i rozbudowę. W ramach prac wykonano m.in. równoległą drogę kołowania, z której będą korzystać także samoloty wojskowe. Krakowskie lotnisko posiada najdłuższą formalną współpracę z wojskiem. Jak podlicza WNP, prawie 10 proc. ruchu lotniczego portu Balice to operacje wojskowe. Lotnisko w Radomiu posiada z kolei 42. Bazę Lotnictwa Szkoleniowego.
Władze lotnisk przekonują, że w najbliższym czasie niezbędne jest przygotowanie uregulowań prawnych, dotyczących współpracy z wojskiem.
„Nikt nie ma wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa państwa ma absolutny priorytet, a sprawna współpraca pomiędzy stroną cywilną i wojskową ma w tym kluczowe znaczenie. Z drugiej strony realizacja wojskowych operacji lotniczych na obiektach cywilnych wiąże się z wymiernymi kosztami (...)” – wyjaśnia prezes Wrocław Airport Karol Przywara.
Prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski zwraca z kolei uwagę m.in. na kwestię współprac międzynarodowych.
– wyjaśnia Łukasz Chaberski.
Jak podlicza portal, polskie lotniska cywilne korzystają już m.in. z dofinansowania z funduszu unijnego Military Mobility (CEF, Connecting Europe Facility). Fundusz wspiera inwestycje w infrastrukturę służącą jednocześnie celom cywilnym i wojskowym („dual-use”).
Spośród wszystkich krajów UE Polska uzyskała najwyższą kwotę wsparcia w ramach Military Mobility (CEF 2021-2027): 222,7 mln euro łącznie w ramach trzech naborów. Fundusze trafiły do lotniska Jasionka w Rzeszowie (16,5 mln euro), a także do portów lotniczych we Wrocławiu (37,9 mln euro), Warszawie, Katowicach i Szczecinie.
