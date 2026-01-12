Rzeczpospolita
Szefowie polskich lotnisk apelują o nowe regulacje współpracy z MON

Jak układa się współpraca pomiędzy wojskiem a polskimi lotniskami cywilnymi? Portal WNP przygląda się wydatkom tych ostatnich. Pyta też ekspertów o kwestię uregulowań prawnych.

Publikacja: 12.01.2026 14:14

Samolot linii Ryanair na lotnisku Kraków Balice

Samolot linii Ryanair na lotnisku Kraków Balice

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Jak układała się w ciągu ostatnich lat współpraca wojskowe z polskimi lotniskami? Jak wyglądała kwestia finansowania? Które lotniska zyskały najwięcej?

Lotniska w Radomiu, Wrocławiu i Krakowie

Jak wyjaśnia portal wnp.pl, współpraca lotnisk w Radomiu, Wrocławiu i Krakowie z wojskiem jest uregulowana umowami.

Lotnisko we Wrocławiu przeszło w zeszłym roku remont i rozbudowę. W ramach prac wykonano m.in. równoległą drogę kołowania, z której będą korzystać także samoloty wojskowe. Krakowskie lotnisko posiada najdłuższą formalną współpracę z wojskiem. Jak podlicza WNP, prawie 10 proc. ruchu lotniczego portu Balice to operacje wojskowe. Lotnisko w Radomiu posiada z kolei 42. Bazę Lotnictwa Szkoleniowego.

Władze lotnisk przekonują, że w najbliższym czasie niezbędne jest przygotowanie uregulowań prawnych, dotyczących współpracy z wojskiem.

„Nikt nie ma wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa państwa ma absolutny priorytet, a sprawna współpraca pomiędzy stroną cywilną i wojskową ma w tym kluczowe znaczenie. Z drugiej strony realizacja wojskowych operacji lotniczych na obiektach cywilnych wiąże się z wymiernymi kosztami (...)” – wyjaśnia prezes Wrocław Airport Karol Przywara.

Prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski zwraca z kolei uwagę m.in. na kwestię współprac międzynarodowych.

Potrzebne są europejskie wytyczne „co-use governance”, które zdefiniują zadania MON, Ministerstwa Infrastruktury i zarządców lotnisk, zapewnią interoperacyjność systemów bezpieczeństwa i łączności oraz jednolite standardy cyberbezpieczeństwa. Równolegle należy wzmocnić integrację UE–NATO w planowaniu korytarzy transportowych na wschodniej flance.

– wyjaśnia Łukasz Chaberski.

Finansowanie infrastruktury lotnisk z funduszu Military Mobility

Jak podlicza portal, polskie lotniska cywilne korzystają już m.in. z dofinansowania z funduszu unijnego Military Mobility (CEF, Connecting Europe Facility). Fundusz wspiera inwestycje w infrastrukturę służącą jednocześnie celom cywilnym i wojskowym („dual-use”).

Spośród wszystkich krajów UE Polska uzyskała najwyższą kwotę wsparcia w ramach Military Mobility (CEF 2021-2027): 222,7 mln euro łącznie w ramach trzech naborów. Fundusze trafiły do lotniska Jasionka w Rzeszowie (16,5 mln euro), a także do portów lotniczych we Wrocławiu (37,9 mln euro), Warszawie, Katowicach i Szczecinie.

Czytaj więcej: Małżeństwo z rozsądku cywilnych lotnisk z wojskiem. Chodzi o pieniądze

Źródło: rp.pl

Przemysł obronny Wojsko Polskie Lotniska
