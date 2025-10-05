Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były skutki ataku na Lwów z 4 na 5 października?

Jakie inne regiony Ukrainy zostały dotknięte rosyjskimi atakami?

Jakiego rodzaju uzbrojenie Rosjanie zastosowali podczas zmasowanego ataku?

Jakie były reakcje lokalnych władz i służb ratunkowych na nocne zdarzenia?

Jaka była odpowiedź międzynarodowa na te wydarzenia, w tym działania polskich sił powietrznych?

Około godziny 3:00 dla miasta ogłoszono alarm lotniczy. Tym razem – jak poinformował Sadowy – Rosjanie użyli nie tylko dronów, ale również rakiet. „Lwów – niebezpieczeństwo! Wrogi myśliwiec leci w kierunku miasta. Na niebie nad Ukrainą jest wiele dronów, atak trwa. Proszę pozostać w bezpiecznym miejscu!” – alarmował w mediach społecznościowych mer Lwowa.

W mediach społecznościowych ukazały się nagrania, ukazujące kłęby ciemnego dymu nad Lwowem. „Lwów to po prostu piekło! Zamknijcie okna” – brzmiały komunikaty. Donoszono o uderzeniach w prywatne domy, o pożarze w parku przemysłowym i o nadlatujących ciągle dronach.