Przed pierwszą rozprawą Nicolása Maduro. Co wydarzy się w sądzie?

Aktualizacja: 05.01.2026 11:16 Publikacja: 05.01.2026 10:39
Nicolás Maduro prowadzony przez funkcjonariuszy Agencji ds. Zwalczania Narkotyków (DEA)
Foto: Handout via Reuters
Akt oskarżenia został ujawniony kilka godzin po tym, jak Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone przeprowadziły „zakrojony na szeroką skalę atak” w Wenezueli i pojmały Maduro i jego żonę, a następnie wywiozły ich z kraju.
Prokuratorzy federalni oskarżyli przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro, jego żonę Cilię Flores i dorosłego syna Nicolása Ernesto Maduro Guerrę o udział w spisku mającym na celu import kokainy oraz posiadanie broni maszynowej i urządzeń destrukcyjnych. Były wenezuelski przywódca jest dodatkowo oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny.
Obecnie Maduro i Flores przebywają w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku, skąd zostaną przewiezieni do budynku sądu federalnego na Manhattanie.
W trakcie pierwszego posiedzenia sędzia Alvin K. Hellerstein ma ogłosić oskarżonym zarzuty, przestawić dowody, wysłuchać oświadczeń obu stron i – najprawdopodobniej – zadecydować o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec oskarżonych.
Potem obie strony ogłoszą, ile potrzebują czasu na to, by przygotować się do kolejnej, już merytorycznej rozprawy. „New York Times” ocenia, że może to potrwać nawet rok. Obrońcy będą prawdopodobnie podnosić argument, że Maduro jest przywódcą suwerennego państwa, porwanym przez siły obcego kraju. Jak zauważa agencja Associated Press rozprawa będzie prawdopodobnie początkiem długotrwałej batalii prawnej o to, czy Nicolása Maduro można w ogóle postawić przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.
Metropolitan Detention Center (MDC), gdzie trafił Nicolás Maduro
Foto: PAP/EPA/Olga Fedorova
Zarzuty z aktu oskarżenia częściowo pokrywają się z tymi, które po raz pierwszy sformułowano wobec Maduro jeszcze w 2020 r. Na Maduro i jego żonie – oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności – ciążą cztery zarzuty. Najcięższy dotyczy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.
Zarzut narkoterroryzmu obejmuje prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Za czyn ten grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.
Śledczy twierdzą, że Maduro zaangażowany był w proceder narkoterrorystyczny od 1999 r., gdy był jeszcze deputowanym do wenezuelskiego parlamentu. Miał kontynuować tę działalność także na zajmowanych później stanowiskach – szefa wenezuelskiego resortu spraw zagranicznych i w końcu jako prezydent kraju. To on miał też przewodzić „Cartel de los Soles” (hiszp. „Kartel Słońc”).
Prokuratorzy twierdzą, że Maduro miał wykorzystywać swoje uprawnienia na wysokich stanowiskach do tego, by zapewnić bezkarność członkom kartelu (m.in. wydawać im paszporty dyplomatyczne). Do przemytu miał zaangażować całą machinę państwa, m.in. przemycać narkotyki zarekwirowane przez wenezuelskie służby.
Funkcjonariusze nowojorskiej policji ustawiają barierki przed budynkiem nowojorskiego sądu, gdzie odbędzie się rozprawa Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores
Foto: Reuters/Eduardo Munoz
Sprawa Nicolása Maduro została przydzielona bardzo doświadczonemu, 92-letniemu sędziemu Alvinowi K. Hellersteinowi, mającemu doświadczenie w prowadzeniu głośnych spraw. Sędzia Hellerstein prowadził m.in. jeden z procesów przeciwko Donaldowi Trumpowi.
Akcja USA w Wenezueli
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
