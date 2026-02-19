Yoon Suk-yeol
Sąd w Seulu skazał Yoona za kierowniczą rolę w rebelii, która przybrała postać próby wprowadzenia stanu wojennego i skierowania wojska na teren parlamentu, by uniemożliwić zgromadzenie się w nim parlamentarzystów. W sprawie zapadł wyrok dożywocia, a więc kara łagodniejsza niż maksymalny wymiar kary przewidziany za takie przestępstwo, którego domagała się prokuratura.
Wyrok zapadł 14 miesięcy po wydarzeniach z 3 grudnia 2024 roku. Yoon Suk-yeol, wówczas urzędujący prezydent Korei Południowej oświadczył, że ze względu na zagrożenie kraju ze strony Korei Północnej, w tym w wyniku działania w kraju sprzyjających Pjongjangowi, antypaństwowych sił, wprowadza stan wojenny. Stan wojenny obowiązywał jednak tylko kilka godzin – 190 parlamentarzystów zdołało dotrzeć do sali obraz Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej (parlamentu) i jednogłośnie zagłosować za uchyleniem dekretu o stanie wojennym. Yoon Suk-yeol podporządkował się woli parlamentu.
- Trudno zaprzeczyć, że były prezydent Yoon (...) dążył do tego, by Zgromadzenie Narodowe nie mogło właściwie funkcjonować przez dłuższy czas, blokując i paraliżując działania Zgromadzenia Narodowego przez wysłanie żołnierzy mających zablokować dostęp do Zgromadzenia Narodowego i aresztować kluczowych polityków – orzekł sędzia Jee Kui-youn.
W czasie obowiązywania stanu wojennego praca parlamentu miała być zawieszona, podobnie jak funkcjonowanie partii politycznych. Zakazane miało być także organizowanie zgromadzeń publicznych.
- Uznajemy też, że (prezydent) wywołał zamieszki wysyłając wojsko (do parlamentu) - dodał sędzia.
Konstytucja Korei Południowej definiuje rebelie, jako działanie wymierzone w usunięciu władz państwowych w części lub całym kraju lub jako wywołanie zamieszek w celu naruszenia porządku konstytucyjnego.
Sąd podkreślił, że samo ogłoszenie stanu wojennego nie może stanowić aktu rebelii, ale w przypadku Yoona zarzut można utrzymać, ponieważ celem działania prezydenta było sparaliżowanie pracy organu konstytucyjnego (parlamentu). Sędzia dodał, że najbardziej obciążająca prezydenta jest decyzja o wysłaniu żołnierzy do parlamentu.
- Były prezydent Yoon zaplanował zbrodnię osobiście i odgrywał w niej wiodącą rolę, zaangażował w zbrodnię wiele osób – mówił też sędzia wyjaśniając orzeczony wymiar kary.
Jako okoliczności łagodzące sędzia wskazał to, że w czasie obowiązywania stanu wojennego nie użyto siły na większą skalę, a ponadto prezydent był wcześniej niekarany, a funkcję publiczną pełnił przez kilka dekad.
Wyrok usłyszało też siedmiu innych oskarżonych, w tym były minister obrony Kim Yong-hyun, były komendant główny policji Cho Ji-ho, a także były komendant stołeczny policji Kim Bong-Sik. Pierwszego skazano na 30 lat więzienia, drugiego na 12, a trzeciego na 10 lat.
Yoon został już wcześniej skazany na pięć lat więzienia w procesie, w którym odpowiadał za obstrukcję wymiaru sprawiedliwości przy próbie zatrzymania go w 2025 roku.
Co ciekawe Yoon usłyszał wyrok w sprawie oskarżenia o rebelię w tej samej sali, w której były prezydent Chun Doo-hwan został skazany na śmierć w 1996 roku za rolę w zamachu stanu w 1979 roku, który wyniósł go do władzy. Wyroku jednak nie wykonano - w 1997 roku Chun został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Kim Young-sama, a kara śmierci została zamieniona na dożywotnie więzienie, po czym byłego prezydenta objęto amnestią „w imię pojednania narodowego”.
