Sąd w Seulu wydał wyrok w pierwszej z ośmiu spraw dotyczących zarzutów związanych z wprowadzenia przez Yoona stanu wojennego w grudniu 2024 r. Sprawa dotyczyła m.in. podrabiania oficjalnych dokumentów, niszczenia dowodów oraz nieprzestrzegania procedury przed ogłoszeniem stanu wojennego.

Za najcięższy zarzut – próbę przeprowadzenia zamachu stanu – specjalny zespół prokuratorów zażądał dla byłego prezydenta kary śmierci. Wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.

W grudniu 2025 r. zespół specjalnego prokuratora Cho Eun-suka poinformował o innych ustaleniach śledztwa. Według prokuratorów były prezydent miał planować wprowadzenie stanu wojennego od ponad pół roku, by wyeliminować politycznych rywali i przejąć władzę.

Cho Eun-suk, ogłaszając wyniki śledztwa, oskarżył również byłego prezydenta i jego sojuszników wojskowych o wydanie rozkazu przeprowadzenia operacji przeciwko Korei Północnej, które miały podsycić napięcia w społeczeństwie i uzasadnić plany wprowadzenia stanu wojennego.