Aktualizacja: 16.01.2026 09:18 Publikacja: 16.01.2026 08:19
Yoon Suk-yeol wygłaszający przemówienie końcowe w Centralnym Sądzie Okręgowym w Seulu
Foto: PAP/EPA/Seoul Central District Court
Sąd w Seulu wydał wyrok w pierwszej z ośmiu spraw dotyczących zarzutów związanych z wprowadzenia przez Yoona stanu wojennego w grudniu 2024 r. Sprawa dotyczyła m.in. podrabiania oficjalnych dokumentów, niszczenia dowodów oraz nieprzestrzegania procedury przed ogłoszeniem stanu wojennego.
Za najcięższy zarzut – próbę przeprowadzenia zamachu stanu – specjalny zespół prokuratorów zażądał dla byłego prezydenta kary śmierci. Wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.
W grudniu 2025 r. zespół specjalnego prokuratora Cho Eun-suka poinformował o innych ustaleniach śledztwa. Według prokuratorów były prezydent miał planować wprowadzenie stanu wojennego od ponad pół roku, by wyeliminować politycznych rywali i przejąć władzę.
Cho Eun-suk, ogłaszając wyniki śledztwa, oskarżył również byłego prezydenta i jego sojuszników wojskowych o wydanie rozkazu przeprowadzenia operacji przeciwko Korei Północnej, które miały podsycić napięcia w społeczeństwie i uzasadnić plany wprowadzenia stanu wojennego.
Dekret o stanie wojennym wydany 3 grudnia 2024 r. przez Yoona obowiązywał zaledwie kilka godzin i doprowadził do szybkiego upadku prezydenta.
Yoon Suk-yeol został usunięty z urzędu w ramach procedury impeachmentu i postawiony w stan oskarżenia w związku z zarzutem próby przeprowadzenia rebelii i zamachu stanu w celu utrzymania się przy władzy i przejęcia kontroli nad sądownictwem i władzą ustawodawczą. Maksymalną karą przy takich zarzutach jest w Korei Południowej kara śmierci.
Yoon, który przebywa w areszcie, nie wydał oświadczenia, w którym odniósłby się do wyroku. Wcześniej twierdził, że ogłoszenie stanu wojennego miało być desperacką próbą zdobycia poparcia społecznego dla walki z liberalną opozycją, Partią Demokratyczną, która blokowała jego program.
