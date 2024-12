W parlamencie, do którego weszli uzbrojeni funkcjonariusze sił porządkowych, doszło do przepychanek między nimi, a pracownikami parlamentu.



Przed parlamentem zgromadziły się tysiące Koreańczyków protestujących przeciwko decyzji prezydenta, którego notowania w ostatnich miesiącach osiągają rekordowo niski poziom.



Korea Południowa: Nieudana próba wprowadzenia stanu wojennego. Opozycja wzywa do odejścia prezydenta z urzędu

Yoon wprowadzając stan wojenny nie wskazał na żadne konkretne zagrożenia ze strony Korei Północnej. Skupił się natomiast na kwestiach związanych z polityką wewnętrzną. Opozycji zarzucił, że ta wywołuje w kraju chaos, odrzucając proponowany budżet i wszczynając postępowania o impeachment członków administracji.



Chaos w Korei Południowej doprowadził do spadku kursu wona do poziomu najniższego od dwóch lat, po czym południowokoreańska waluta ustabilizowała się, co było prawdopodobnie efektem interwencji południowokoreańskich władz na rynkach walutowych.



Parlamentarzyści opozycyjnej Partii Demokratycznej, która ma większość w parlamencie, wzywają Yoona do odejścia z urzędu – w przeciwnym razie grożą mu impeachmentem. Lider Partii Władzy Ludowej Han Dong-hoon wzywa do dymisji ministra obrony i wymiany rządu. Szef gabinetu prezydenta i inni przedstawiciele prezydenckiej administracji są gotowi podać się do dymisji.