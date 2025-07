– Jesteśmy prawie na finiszu, (prezydent) Vučić ledwo się trzyma – powiedziała dziennikarzom Teodora, uczestniczka protestów w Belgradzie.

Reklama

W sobotę w serbskiej stolicy – w Dzień Świętego Wita, jedno z najważniejszych serbskich świąt – odbył się ogromny wiec przeciwników władz. W centrum miasta zebrało się ponad 140 tysięcy osób. Była to jedna z największych manifestacji w ciągu protestów trwających od listopada ubiegłego roku.

Pod wieczór doszło do starć z policją, gdy manifestanci ruszyli do pobliskiego Parku Pionierskiego, gdzie znajduje się miasteczko namiotowe zwolenników obecnych władz i prezydenta. Policja aresztowała kilkadziesiąt osób, drugie tyle zostało poszkodowanych w starciach. Doprowadziło to do erupcji kolejnego protestu. W niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek, demonstranci blokowali ulice w stolicy i kilku innych miastach oraz niektóre drogi krajowe.

W Nowym Sadzie protestujący obrzucili kamieniami siedzibę rządzącej, prezydenckiej Serbskiej Partii Postępu. W Belgradzie zaczęto budować barykady, ale zaatakowała policja i rozpędziła manifestantów. „To nie jest moment na wycofanie się” – pisali w internecie serbscy studenci (siła napędowa protestów) do swoich zwolenników.