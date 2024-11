Na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie zawalił się dach. Są zabici i wielu rannych

Nowy Sad to miejscowość położona około 70 kilometrów na północny zachód od stolicy Serbii – Belgradu. Jak informuje agencja Reutera, przed stacją stanęły dwie duże koparki do usuwania gruzu. Lokalne stacje telewizyjne pokazywały także znajdujące się na miejscu służby ratunkowe, w tym personel medyczny, który przygotowywał nosze do transportu rannych.



– To niezwykle trudna akcja ratownicza, która potrwa jeszcze kilka godzin. Około 80 ratowników z kilku miast pracuje na ciężkim sprzęcie – powiedział minister spraw wewnętrznych Serbii Ivica Dačić, dodając, że pod gruzami nadal znajdują się dwie osoby. Wiadomo, że przeżyły katastrofę.

Odjazdy pociągów z Nowego Sadu zostały wstrzymane

Lokalne media podają, że rannych mogło zostać kilkadziesiąt osób. Biuro burmistrza miasta potwierdziło incydent, ale nie podało, ile osób przewieziono do szpitali. Z kolei kanał informacyjny N1 poinformował, że odjazdy pociągów ze stacji Nowy Sad zostały wstrzymane.

„Spółka Železnice Srbije wyraża ubolewanie z powodu wypadku, a przyczyny i wszystkie nowe szczegóły śledztwa będą natychmiast ogłoszane” – napisało w oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo zarządzające serbskimi kolejami.