Tragiczny wypadek Air India może zaszkodzić Boeingowi

Samolot Boeing 787 Dreamliner linii Air India rozbił się zaraz po starcie z lotniska w Ahmedabadu. Z 242 osób na pokładzie uratowano tylko jedną. Bilans ofiar, wliczając osoby na ziemi, to co najmniej 265 osób. Maszyna zdążyła nadać sygnał Mayday, ale nie odpowiadała na wezwania kontrolerów. Katastrofa może ponownie podważyć zaufanie do Boeinga, który od lat zmaga się z problemami jakościowymi. Linie Air India, które planowały rzucić wyzwanie przewoźnikom z Zatoki Perskiej, również mogą ponieść reputacyjne straty.

Zbrojeniówka bez wsparcia polityków

Premier Donald Tusk odwiedza zakłady Mesko w Skarżysku-Kamiennej, ale eksperci zauważają, że sektor zbrojeniowy wciąż nie jest priorytetem rządu. Projekty rozpoczetę w 2019 roku dopiero teraz są finalizowane, a finansowanie inwestycji amunicyjnych przeciąga się miesiącami. Brakuje też jasnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój branży. Mimo to przychody PGZ osiągnęły 14 mld zł w 2024 roku, a prywatna grupa WB 3 mld zł. Eksperci wskazują, że potencjał jest znacznie większy, ale potrzeba stabilnego wsparcia ze strony państwa.