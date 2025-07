Ukraińskie plaże, jako „mniej zatłoczone i czystsze” od rosyjskiego wybrzeża Morza Czarnego, a zwłaszcza Krymu, zachwalał w „Komsomolskiej Prawdzie” Władimir Saldo, rosyjski gubernator Chersonia. — Letni wypoczynek jest tam znacznie lepiej zorganizowany, usługi są na wysokim poziomie i nie ma jakichkolwiek powodów do niepokoju — przekonywał.

Na czacie Telegramu zatytułowanym „Wakacje nad Morzem Azowskim” można znaleźć oferty agencji towarzyskich, wymienić hrywny na ruble i odwrotnie, a nawet kupić najrozmaitsze używki.

Oczywiście są tam także propozycje hoteli i pensjonatów. I nie jest bardzo drogo. Rosyjscy turyści muszą się liczyć z wydatkiem nie wyższym niż 2 tys. rubli, czyli ok. 22 dol. za noc w prywatnej kwaterze w Kiriliwce. W pensjonacie Avalon jest trochę drożej — ceny rosną do 2200 rubli za noc. Dla porównania, w 2021 roku, czyli ostatnim sezonie przed rosyjską inwazją, pokój dwuosobowy w Avalonie kosztował za jedną osobę od 250 do 750 hrywien, czyli odpowiednio od 9 do 27 dol.

Wybrzeże Morza Azowskiego na plaży w Urzufie, obwód doniecki, Ukraina Foto: Christopher Occhicone/Bloomberg

Personel hotelowy nie ukrywa, że Rosjan przyjeżdżających do okupowanego kurortu jest z roku na rok więcej. — To świetne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. Plaża jest piaszczysta, woda płytka — mówiła „Moscow Times” Irina — pracownica recepcji, która nie chciała podać nazwiska z powodu obaw o utratę pracy, bo nie ma prawa rozmawiać z mediami.