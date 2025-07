Sprzedaż twarogu w USA wzrosła o 20 proc. w okresie 52 tygodni zakończonym 15 czerwca w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wynika z danych firmy analitycznej Circana. To kontynuacja wzrostu o ok. 17 proc. w latach 2023 i 2024 oraz o 11 proc. w 2022 r. To znacząca zmiana po 2021 r., kiedy sprzedaż twarogu spadła.

Reklama Reklama

W amerykańskich sklepach zabrakło twarogu

Twaróg stał się tak popularny, że w pewnym momencie zabrakło go w sklepach w USA – pisze CNN. Sprzedaż twarogu Organic Valley wzrosła o ponad 30 proc. w pierwszej połowie 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. „Organic Valley Cottage Cheese sprzedaje się szybciej niż możemy go produkować” – przyznał w rozmowie z CNN Andrew Westrich, menedżer ds. marketingu w Organic Valley.

Good Culture, marka twarogu założona dekadę temu i szeroko promowana w filmikach na TikToku, sprzedaje się tak szybko, że producent nie nadąża z dostawami. 2 lipca firma zamieściła specjalny komunikat na Instagramie: „Wiemy, że trudno nas ostatnio znaleźć. Widzimy wiadomości, wiemy, że popyt był SZALONY i pracujemy non-stop, by wrócić na półki.”