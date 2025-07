Tesla z zyskiem mniejszym o 23 procent. Musk ostrzega przed „trudnym” okresem

Akcje Tesli spadły o ponad 4 procent w handlu posesyjnym w środę po publikacji wyników za drugi kwartał. Straciły one już 30 procent od szczytu osiągniętego w połowie grudnia. Jej wyniki okazały się rozczarowujące. Skorygowany zysk netto wyniósł w drugim kwartale 1,4 mld dolarów, co było bliskie oczekiwaniom analityków, ale o ponad jedną piątą niższy od zysku wypracowanego w takim samym okresie rok wcześniej. Przychód Tesli spadł o 12 procent do 22,5 mld dolarów w drugim kwartale w porównaniu z rokiem wcześniej. Marża operacyjna zmniejszyła się natomiast do 4,1 procent z 6,3 procent. Na początku tego miesiąca Tesla ujawniła, że sprzedała 384 122 pojazdy w drugim kwartale, poniżej prognozy analityków wynoszącej 389 000, co oznacza spadek o 13 procent w porównaniu z 443 956 w tym samym okresie rok wcześniej.

Jakie są perspektywy dla Tesli?

Elon Musk, właściciel Tesli, ostrzegł przed dalszym spadkiem przychodów związanym z polityką handlową administracji Trumpa oraz zmianami regulacyjnymi w USA, uderzającymi w branżę samochodów elektrycznych. Ustawa podatkowa prezydenta Trumpa zagraża ważnemu źródłu przychodów Tesli, które pozwalało producentowi pojazdów elektrycznych sprzedawać kredyty regulacyjne o wartości miliardów dolarów bardziej zanieczyszczającym konkurentom, aby zrekompensować ich emisje.

– Jesteśmy w okresie przejściowym, w którym stracimy wiele zachęt w USA. Prawdopodobnie czekają nas kilka trudnych kwartałów – zapowiedział Musk.

Dyrektor finansowy Vaibhav Taneja powiedział, że Tesla ma ograniczoną podaż pojazdów i może nie być w stanie dostarczyć wystarczającej liczby samochodów na czas, aby zrealizować zamówienia, jeśli konsumenci pospieszą się, by zdążyć przed wrześniowym terminem wygaśnięcia federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów na zakup i leasing pojazdów elektrycznych.

Musk: przyszłość firmy leży w rozwoju usługi robotaxi

Tesla może też stracić znaczną część dochodów ze sprzedaży kredytów regulacyjnych po tym, jak ustawa Trumpa zniosła kary za niezgodność, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość programów handlu emisjami. Przychody z kredytów prawie się zmniejszyły o połowę – do 439 mln dolarów w kwartale, w porównaniu z rokiem wcześniej. W zeszłym roku firma zarobiła na tych sprzedażach 2,8 mld dolarów. Ustawa podatkowa zagraża również innym liniom biznesowym Tesli, eliminując szereg zachęt dla energii odnawialnej. Taneja powiedział, że Tesla poniosła 300 mln dolarów dodatkowych kosztów związanych z cłami w drugim kwartale i ostrzegł, że liczba ta wzrośnie w ciągu roku. USA nałożyły wyższe cła na samochody i komponenty pochodzące z zagranicy, w tym ogniwa akumulatorowe, które Tesla importuje z Chin. – Robimy, co w naszej mocy, aby zarządzać tymi wpływami, ale jesteśmy w nieprzewidywalnym środowisku, jeśli chodzi o cła – dodał. Aby ożywić dynamikę sprzedaży, firma zapowiedziała, że planuje rozpocząć masową produkcję opóźnionego, przystępnego cenowo modelu w drugiej połowie roku.