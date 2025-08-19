Komunikat policji pozbawiony był szczegółów. „W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba” – poinformowano. Media podały, że jeden z posłów popełnił na terenie parlamentu samobójstwo. Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły tym doniesieniom.

– Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.

Policja przekazała, że w sprawie śmierci 30-letniego posła trwa dochodzenie, mające ustalić wszystkie okoliczności śmierci, ale – jak dodano – „na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa”.