Aktualizacja: 19.08.2025 18:28 Publikacja: 19.08.2025 15:16
Eemeli Peltonen, poseł fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP)
Foto: Lehtikuva/Markku Ulander via Reuters
Komunikat policji pozbawiony był szczegółów. „W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba” – poinformowano. Media podały, że jeden z posłów popełnił na terenie parlamentu samobójstwo. Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły tym doniesieniom.
– Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.
Policja przekazała, że w sprawie śmierci 30-letniego posła trwa dochodzenie, mające ustalić wszystkie okoliczności śmierci, ale – jak dodano – „na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa”.
Premier Petteri Orpo skomentował zdarzenie słowami: „To szokująca informacja”.
Czytaj więcej
Z sondażu przeprowadzonego w Finlandii przez TNS Kantar na zlecenie Fundacji Rozwoju Miejskiego w...
30-letni Eemeli Peltonen był posłem do parlamentu pierwszej kadencji. Został wybrany w wyborach w 2023 roku, zdobywając 5747 głosów. Był członkiem Komisji Administracyjnej i Komisji Prawnej Parlamentu, a w przeszłości także radnym miasta Järvenpää i przewodniczącym rady miasta.
Peltonen został wybrany do rady miasta po raz pierwszy w wieku 18 lat, zdobywając 153 głosy. Już w drugiej kadencji, w wieku 22 lat, pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Był najmłodszą osobą, piastującą to stanowisko.
W czerwcu Peltonen wziął urlop lekarski i przestał pojawiać się w parlamencie. Gazecie Keski-Uusimaa wyjaśnił, że uczynił to z powodów zdrowotnych, ale nie udzielił dalszych informacji. W czerwcu napisał w mediach społecznościowych, że poddał się leczeniu nerek, po którym spędził kilka tygodni w domu i przygotowywał się do powrotu.
„Później okazało się, że niestety zaraziłem się bakteriami w trakcie leczenia. Aby kontrolować bakterie, w Meilahti rozpoczęto dożylną kurację antybiotykową, co zajmie trochę czasu. Jednocześnie będę kontynuował leczenie moich problemów z nerkami” – napisał Peltonen.
W związku ze śmiercią parlamentarzysty flaga państwowa przed gmachem fińskiego parlamentu została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.
Czytaj więcej
Parlament Finlandii uchwalił ustawę mającą na celu budowę ogrodzeń na granicy z Rosją.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komunikat policji pozbawiony był szczegółów. „W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba” – poinformowano. Media podały, że jeden z posłów popełnił na terenie parlamentu samobójstwo. Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły tym doniesieniom.
– Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.
Zadowolenie ze sposobu sprawowania prezydentury przez Donalda Trumpa wyraża obecnie 40 proc. Amerykanów - wynika...
Prezydent Donald Trump oświadczył na platformie Truth Social, że to „głupi” ludzie pozbawieni zdrowego rozsądku...
Wołodymyr Zełenski w nocy z poniedziałku na wtorek czasu warszawskiego zamierza uzyskać w Białym Domu od Donalda...
Za garść tanich komplementów dyktator przekonał prezydenta USA do swojej wizji pokoju na Ukrainie. W poniedziałe...
Nie sądzę, żeby zawarto jakieś szczegółowie porozumienie. Minister Sybiha w rozmowie ze mną podkreśił, że były t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas