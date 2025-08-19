Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Poseł zmarł w gmachu fińskiego parlamentu. Media piszą o samobójstwie

Wydział komunikacji parlamentu Finlandii ogłosił informację o śmierci jednego z posłów. „Osoba, która zmarła w budynku parlamentu rankiem 19 sierpnia, to poseł Eemeli Peltonen” - napisano w krótkim komunikacie. „Społeczność Parlamentu łączy się w bólu z bliskimi" - brzmi komunikat.

Publikacja: 19.08.2025 15:16

Eemeli Peltonen, poseł fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP)

Eemeli Peltonen, poseł fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP)

Foto: Lehtikuva/Markku Ulander via Reuters

Bartosz Lewicki

Komunikat policji pozbawiony był szczegółów. „W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba” – poinformowano. Media podały, że jeden z posłów popełnił na terenie parlamentu samobójstwo. Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły tym doniesieniom. 

– Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.

Policja przekazała, że w sprawie śmierci 30-letniego posła trwa dochodzenie, mające ustalić wszystkie okoliczności śmierci, ale – jak dodano – „na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa”. 

Reklama
Reklama

Premier Petteri Orpo skomentował zdarzenie słowami: „To szokująca informacja”. 

Czytaj więcej

Finowie: Po co nam aż 200 parlamentarzystów?
Polityka
Finowie: Po co nam aż 200 parlamentarzystów?

Kim był Eemeli Peltonen? 

30-letni Eemeli Peltonen był posłem do parlamentu pierwszej kadencji. Został wybrany w wyborach w 2023 roku, zdobywając 5747 głosów. Był członkiem Komisji Administracyjnej i Komisji Prawnej Parlamentu, a w przeszłości także radnym miasta Järvenpää i przewodniczącym rady miasta.

Peltonen został wybrany do rady miasta po raz pierwszy w wieku 18 lat, zdobywając 153 głosy. Już w drugiej kadencji, w wieku 22 lat, pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Był najmłodszą osobą, piastującą to stanowisko.

W czerwcu Peltonen wziął urlop lekarski i przestał pojawiać się w parlamencie. Gazecie Keski-Uusimaa wyjaśnił, że uczynił to z powodów zdrowotnych, ale nie udzielił dalszych informacji. W czerwcu napisał w mediach społecznościowych, że poddał się leczeniu nerek, po którym spędził kilka tygodni w domu i przygotowywał się do powrotu.

„Później okazało się, że niestety zaraziłem się bakteriami w trakcie leczenia. Aby kontrolować bakterie, w Meilahti rozpoczęto dożylną kurację antybiotykową, co zajmie trochę czasu. Jednocześnie będę kontynuował leczenie moich problemów z nerkami” – napisał Peltonen.

Reklama
Reklama

W związku ze śmiercią parlamentarzysty flaga państwowa przed gmachem fińskiego parlamentu została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.

Czytaj więcej

Droga do Petsamo. Brama graniczna pomiędzy Finlandią i Rosją, blisko wsi Nellim.
Konflikty zbrojne
Finlandia buduje ogrodzenie na granicy z Rosją

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia

Komunikat policji pozbawiony był szczegółów. „W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba” – poinformowano. Media podały, że jeden z posłów popełnił na terenie parlamentu samobójstwo. Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły tym doniesieniom. 

– Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Polityka
Sondaż: Ponad połowa Amerykanów uważa, że Donald Trump zbyt bardzo zbliżył się do Rosji
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump: W ciągu sześciu miesięcy rozwiązałem sześć konfliktów zbrojnych
Od czasu amerykańskiej inwazji na Irak sprzed 22 lat jeszcze nigdy nie zorganizowano w Białym Domu p
Polityka
Szczyt w Białym Domu. Ostatnia nadzieja Ukrainy
Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia
Polityka
Trump mówi Putinem. Groźby amerykańskiego prezydenta okazały się bez pokrycia
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ
Polityka
Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie