Aktualizacja: 02.01.2026 12:08 Publikacja: 02.01.2026 10:38
Zohran Mamdani z żoną, artystką Ramą Duwaji
Foto: REUTERS/Jeenah Moon
W noc sylwestrową Zohran Mamdani został zaprzysiężony na 112. burmistrza Nowego Jorku. Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego polityk podkreślił, że miasto wkracza w nową erę oraz że czeka je radykalna zmiana kursu.
Wbrew apelom Donalda Trumpa, by nowojorczycy w wyborach burmistrza miasta poparli byłego gubernatora stanu Nowy Jork, polityka Partii Demokratycznej Andrew Cuomo, nowym burmistrzem został urodzony w Ugandzie i określający się jako demokratyczny socjalista 34-letni Zohran Mamdani. Polityk zaprzysiężony został w noc sylwestrową.
Podczas swojego wystąpienia inauguracyjnego Mamdani odciął się od oczekiwań, jakoby miał złagodzić swoje poglądy po objęciu urzędu. – Pisząc to przemówienie, usłyszałem, że to okazja do zresetowania oczekiwań, że powinienem wykorzystać tę okazję, aby zachęcić mieszkańców Nowego Jorku do żądania niewiele i oczekiwania jeszcze mniej. Nie zrobię nic takiego. Jedynym oczekiwaniem, jakie chcę zresetować, są niskie oczekiwania – powiedział nowy burmistrz Nowego Jorku.
Mapa Nowego Jorku
Foto: PAP
Polityk podczas przemówienia potwierdził swoją wierność ideologii demokratycznego socjalizmu i odrzucił politykę centrowych kompromisów, która – jak zaznaczył – zawiodła mieszkańców Nowego Jorku. Mamdani skrytykował także polityczny establishment za brak wyobraźni i samozadowolenie, które doprowadziły do pogorszenia jakości życia w metropolii.
Mamdani po raz kolejny zapowiedział również opodatkowanie najbogatszych mieszkańców oraz podniesienie stawek podatku korporacyjnego. Jak wyjaśnił, pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie powszechnej opieki nad dziećmi, bezpłatnej komunikacji autobusowej oraz zamrożenie czynszów dla lokatorów objętych programem stabilizacji. Rozwiązania te wymagają jednak współpracy z władzami stanowymi, co – jak zauważają amerykańskie media – może być testem dla nowego burmistrza Nowego Jorku.
Zohran Mamdani zaznaczył kolejny raz, że jego priorytetem są zwykli nowojorczycy, a nie wielkie korporacje czy najbogatsi mieszkańcy miasta. – Jeśli jesteś nowojorczykiem, jestem twoim burmistrzem. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy, będę cię chronił, będę się z tobą cieszył, będę z tobą przeżywał żałobę i nigdy, ani na sekundę, nie będę się przed tobą ukrywał – powiedział.
– To, co jest radykalne, to system, który daje tak wiele nielicznym i odmawia tak wielu ludziom podstawowych potrzeb życiowych – powiedział Mamdani, cytując senatora Berniego Sandersa.
Mamdani zaledwie kilka godzin po ceremonii udał się na Brooklyn, gdzie podpisał pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące polityki mieszkaniowej.
Prywatna ceremonia zaprzysiężenia odbyła się tuż po północy w noc sylwestrową na nieczynnej od 1945 r. stacji metra na Manhattanie. Miało to wymiar symboliczny – była to bowiem jedna z 28 oryginalnych stacji metra otwartych w 1904 r., które zapoczątkowały w mieście czas innowacji i rozwoju. Co więcej, transport publiczny jest centralnym punktem agendy polityka. Publiczna ceremonia odbyła się zaś w czwartek po południu przed nowojorskim ratuszem, z udziałem co najmniej 4 tysięcy osób. Mamdaniego przedstawiła kongresmenka Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez, a przysięgę odebrał niezależny senator ze stanu Vermont Bernie Sanders.
Do przemówienia inauguracyjnego, które wygłosił Mamdani, odniosła się w mediach społecznościowych między innymi Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ i republikańska polityk. Skrytykowała ona wypowiedź nowego burmistrza Nowego Jorku, sugerując, że bardziej przypomina ona język propagandy komunistycznej. „Xi Jinping chce odzyskać swoje przemówienie” – napisała w serwisie X, publikując wideo z Mamdanim.
Krytycy związani z konserwatywnym ruchem MAGA ostro komentowali zaś fakt, że Zohran Mamdani złożył przysięgę z ręką na Koranie.
Alexandria Ocasio-Cortez i Bernie Sanders – prominentni politycy amerykańskiej lewicy – wspierali zaś Mamdaniego na inauguracji, podkreślając jego progresywny ton i obietnice zmian społecznych.
Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul i inni bardziej centrowi Demokraci reagowali na przemówienie nowego burmistrza Nowego Jorku z ostrożnością, przyznając, że niektóre jego propozycje – np. podatki od najbogatszych – mogą budzić obawy, nawet w obrębie Partii Demokratycznej.
W Nowym Jorku frekwencja w wyborach burmistrza była najwyższa od co najmniej 1969 r. Mamdani, polityczny outsider, który jeszcze niedawno był mało znanym członkiem stanowej legislatury, dzięki zwycięstwu stał się jednym z ważniejszych polityków Partii Demokratycznej. Urodzony w Ugandzie polityk jest pierwszym muzułmaninem, który będzie rządził największym amerykańskim miastem. W pokonanym polu zostawił doświadczonego, establishmentowego polityka, 67-letniego Andrew Cuomo, który startował w wyborach jako kandydat niezależny, po tym, jak latem przegrał w organizowanych przez partię prawyborach z Mamdanim. W czasie kampanii wyborczej Cuomo, który w 2021 r. odszedł z urzędu gubernatora w atmosferze skandalu, oskarżony o molestowanie seksualne, przedstawiał swojego demokratycznego rywala jako radykalnego, lewicowego polityka, którego obietnice wyborcze są niemożliwe do spełnienia.
W przededniu wyborów Cuomo uzyskał poparcie od Donalda Trumpa, który apelował do wyborców, by nie głosowali na kandydata Partii Republikańskiej na burmistrza, Curtisa Sliwę, ponieważ sondaże wskazywały, że nie ma on żadnych szans na zwycięstwo. Trump groził, że w przypadku zwycięstwa Mamdaniego, którego określał mianem „komunisty”, pozbawi Nowy Jork większości środków przekazywanych miastu z budżetu federalnego.
