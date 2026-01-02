Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest nowy burmistrz Nowego Jorku i jakie wartości reprezentuje?

Jakie były główne tematy przemówienia inauguracyjnego Zohrana Mamdaniego?

Jakie znaczenie symboliczne miała ceremonia zaprzysiężenia nowego burmistrza?

Jakie zmiany społeczne zapowiedział Zohran Mamdani?

Jakie były reakcje polityczne na przemówienie inauguracyjne nowego burmistrza Nowego Jorku?

Jakie kontrowersje towarzyszyły kampanii i wyborowi Zohrana Mamdaniego na burmistrza?

W noc sylwestrową Zohran Mamdani został zaprzysiężony na 112. burmistrza Nowego Jorku. Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego polityk podkreślił, że miasto wkracza w nową erę oraz że czeka je radykalna zmiana kursu.

Zohran Mamdani oficjalnie burmistrzem Nowego Jorku

Wbrew apelom Donalda Trumpa, by nowojorczycy w wyborach burmistrza miasta poparli byłego gubernatora stanu Nowy Jork, polityka Partii Demokratycznej Andrew Cuomo, nowym burmistrzem został urodzony w Ugandzie i określający się jako demokratyczny socjalista 34-letni Zohran Mamdani. Polityk zaprzysiężony został w noc sylwestrową.

Podczas swojego wystąpienia inauguracyjnego Mamdani odciął się od oczekiwań, jakoby miał złagodzić swoje poglądy po objęciu urzędu. – Pisząc to przemówienie, usłyszałem, że to okazja do zresetowania oczekiwań, że powinienem wykorzystać tę okazję, aby zachęcić mieszkańców Nowego Jorku do żądania niewiele i oczekiwania jeszcze mniej. Nie zrobię nic takiego. Jedynym oczekiwaniem, jakie chcę zresetować, są niskie oczekiwania – powiedział nowy burmistrz Nowego Jorku.